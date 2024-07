Las conmovedoras palabras de Ángel Di María luego del bicampeonato

La final de la Copa América no sólo se destacó por la intensa competencia, sino también por la emotiva despedida de Ángel Di María de la Selección Argentina. "Fideo" decidió que este sería su último partido vistiendo la celeste y blanca, y los fanáticos lo ovacionaron en reconocimiento a su notable carrera. El futbolista de 36 años de edad, con una mezcla de emoción y certeza dedicó unas palabras expresando sus sentimientos sobre lo vivido.

"Lo soñé, dije que era la última Copa América, que me retiraba de esta manera, se los dije a los chicos. Estoy eternamente agradecido a esta generación, logré conseguir lo que tanto busqué. En algún momento tenía que pasar, me hubiera gustado levantar un trofeo con la camada anterior. Estos chicos me dieron todo. Le pudimos dar la alegría a Messi", comenzó expresando Ángel Di María.

Durante la celebración, un momento familiar tocó los corazones de muchos. Las hijas de Di María, quienes llevaron la pelota al árbitro al inicio del partido, lo buscaron al final para felicitarlo. En un emotivo abrazo, se escuchó a Ángel decirles: "Voy a estar más en casita". Además, Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, compartió el trasfondo de esta decisión: "Yo al principio le decía: ‘No podés dejar ahora que estás re bien y que la gente te quiere. Ahora no dejes’. Y me dijo: ‘No, me quiero ir así, bien’. No quería que le pase lo de la otra vez, que lo dejaron de convocar".

Con esta partida, Di María cierra un ciclo glorioso con la Selección Argentina, donde acumuló títulos como la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. También se coronó en el Mundial Sub-20 de 2007 y obtuvo el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Su debut con la Albiceleste fue en 2008, en un empate 1-1 contra Paraguay durante las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Las palabras de Lionel Scaloni sobre Ángel Di María

Luego de la final de la Copa América, Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa y destacó que Ángel Di María disputó su último partido con la Albiceleste”: “Se va como una leyenda. No hubo manera de convencerlo. Su final fue de película. Tiene una jerarquía superior a un montón de futbolistas. Ha hecho partidos espectaculares con nosotros, pero el de hoy fue uno de los mejores. Además de jugar bien, tuvo actitud para ir a presionar cuando el equipo estaba ahí y las piernas no daban”.