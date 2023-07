Las contundentes palabras de Campazzo sobre su paso por la NBA

Facundo Campazzo habló en las últimas horas y puso el foco en lo que fue su paso por la NBA. Claro está que ese momento generó mucha ilusión en los fanáticos argentinos, después del retiro de Emanuel Ginobili. Si bien no pudo convertirse en estrella de los Denver Nuggets o Dallas Mavericks, igual se llevó muchos elogios. Sin embargo, terminó con los colores del Real Madrid una vez más. En diálogo con Marca, no se guardó nada.

Al comienzo Campazzo aseveró: "Se ha dado cuando se tenía que dar y en el momento que se tenía que dar. Estoy contento de poder volver a un lugar que siento que es mi casa. Yo quería probar un año más en la NBA y se dio que me cortaron al mes y medio. Por eso mi vuelta a Europa después del corte fue un poco rara, a mitad de temporada, con los equipos ya armados, era difícil. Soy mejor jugador que cuando me fui. Me siento mejor y más completo".

"Cuando fui al Estrella Roja me llevó una adaptación, un proceso para adaptarme al juego y encajar en el equipo. Me siento bien físicamente, con energía. Intentaré construir mi juego, que viene de las ganas, la energía, la experiencia y la defensa. Lo demás viene solo. No. Para nada. Sabía que iba a ser una liga super competitiva y que hay muchos factores que influyen para hacerte un hueco allí y que juegues o no: el factor suerte, caer en un equipo que necesita de tu juego", aportó Facundo.

Facundo Campazzo y la NBA

Luego, el argentino dijo: "Sabía a lo que iba también, que no iba a ser primer base ni iba a tener la pelota en la mano todo el tiempo como la tenía en Europa. Sabía que mi rol iba a ser diferente. En lo personal estoy muy contento. Aprendí mucho. Crecí como jugador, de analizar la situación en la que estoy y tratar de ver el rol que me toca y ser el mejor jugador en lo que me pida el entrenador. Cuando me sentí bien y tuve minutos en cancha creo que pude jugar a buen nivel, no desentoné en ningún momento".

"Cuando empecé a jugar menos intenté afrontarlo entrenando más, estando preparado. La NBA es una montaña rusa. Tenés que estar listo siempre. Cuando las cosas están bien no quiere decir que se vaya a mantener porque de un día para otro te sacan de la rotación. Sabiendo que es un sube y baja, intenté poner mi energía en las cosas que podía controlar yo, como tener un impacto en el juego cuando me tocaba jugar y, si no, estar listo para cuando el entrenador dijera mi nombre", sentenció Facundo Campazzo.