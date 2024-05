Las contundentes palabras de Paulo Dybala tras quedar afuera de la lista de la Selección Argentina

La exclusión de Paulo Dybala de la Selección Argentina ha generado sorpresa y debate, dado su rendimiento excepcional en la última temporada. El anuncio de Lionel Scaloni sobre los 29 jugadores convocados para los amistosos en Estados Unidos, previos a la Copa América, ha dejado perplejos a muchos. Entre los nombres ausentes, destaca el del delantero de la Roma, uno de los héroes del Mundial de Qatar 2022.

Tras conocerse la noticia, Dybala expresó su desazón en una entrevista con James Horncastle de The Athletic: “Sentí que había hecho cosas buenas este año. Confiaba en entrar en la convocatoria, así que fue un golpe muy duro de soportar para mí, porque formar parte de la selección es una de las mejores cosas de la historia. Pero también entiendo que para nuestro seleccionador es difícil elegir”.

“Tenemos tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa y él tiene que elegir a 26. Respeto su decisión. Respeto su decisión. Siempre se lo he dicho. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para el equipo. Estaré animando desde casa, como siempre que no estoy en la selección. Tengo muchos amigos en el equipo y espero de todo corazón que vuelvan a ganar la Copa América”, agregó Paulo Dybala.

Más palabras de Paulo Dybala

La salida de Dybala surge luego de una de sus mejores temporadas. En la Serie A, disputó 28 partidos, anotó 13 goles y proporcionó 9 asistencias. Su contribución en la Europa League y la Copa Italia eleva su estadística a 39 partidos, 16 goles y 10 asistencias en total. “A lo largo de mi carrera, siempre he intentado mejorar, dentro y fuera del campo. He cambiado a mucha gente de mi equipo, mi entrenador, mi nutricionista, mi psicólogo, todo para ayudarme a rendir mejor en cada partido y en los entrenamientos. Este año me he sentido bien”, explicó Paulo.

La decisión de Scaloni de no incluir a Dybala en la convocatoria de la Selección Argentina ha sido un tema de discusión, pero el jugador argentino ha mostrado madurez y comprensión, demostrando su compromiso y respeto hacia el equipo y su entrenador. Por otra parte, respecto a su futuro profesional, Paulo aclaró: “Me cuesta verme fuera de Italia, porque crecí aquí, me lo ha dado todo, así que sería difícil irme, pero por supuesto siempre hay curiosidad por saber cómo te iría en La Liga y la Premier League, donde hay grandes equipos y grandes jugadores”.