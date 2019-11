Las críticas de Macron sacuden a la OTAN antes de su cumbre en Londres

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció hoy que la semana próxima viajará a París para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha sacudido la alianza militar, la mayor del mundo, al lamentar su "muerte cerebral".



Las críticas de Macron a la OTAN por lo que ve como un escaso interés de Estados Unidos, por la invasión turca del norte de Siria y la forma en que cuidad de la seguridad de Europa, han sacudido a la alianza antes de su cumbre del mes próximo en Londres.



Las palabras elegidas por Macron fueron rechazadas por "drásticas" por la jefa de gobierno alemana, Angela Merkel, al día siguiente de que fueran publicadas por el semanario The Economist, este mes.



Desde entonces, funcionarios de Estados Unidos y Europa se han sumado a los cuestionamientos contra Macron, lo que ha dejado a Francia aislada por haber levantado la voz.



En declaraciones en Bruselas, donde mañana presidirá una reunión de cancilleres de la OTAN, Stoltenberg dijo que la mejor forma de resolver las diferencias era "sentarse y discutirlas y comprender plenamente los mensajes y las motivaciones".



Agregó que el mundo necesita "instituciones multilaterales fuertes como la OTAN, y por lo tanto deberíamos fortalecer a la OTAN, no debilitar a la OTAN".



"Si distanciamos a Europa de América del Norte, debilitamos a la OTAN, pero también dividimos a Europa", agregó, citado por la cadena CNN.



La reunión de Stoltenberg con Macron está prevista para el 28 de noviembre, unos pocos días antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y los demás líderes de la OTAN celebren una cumbre de un día en Londres para celebrar los 70 años de la alianza.



La embajadora estadounidense ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison, dio una conferencia de prensa en Bruselas luego de la de Stoltenberg en la que dijo que el gobierno de Trump "disiente firmemente con la opinión de Macron sobre la OTAN".



En Polonia -uno de los mayores aliados de Estados Unidos en el frente este de la OTAN- el primer ministro Mateusz Morawiecki dio hoy su fuerte respaldo a la alianza y a los vínculos entre la Unión Europea (UE) y Washington.



En una intervención ante el Parlamento, el premier dijo que las recientes críticas al principio de defensa colectiva de la OTAN "debilitan nuestra seguridad y amenazan el futuro de la Unión y de la OTAN".



Las críticas a la OTAN, que cumplió 70 años en abril pasado, no han sido exclusividad de Macron.



El propio Trump la ha calificado de "obsoleta" y ha cuestionado a sus miembros por no invertir lo suficiente en defensa.



Su decisión de retirar abruptamente a las tropas estadounidenses del norte de Siria tomó de sorpresa a los aliados, y Turquía, único miembro musulmán de la OTAN, vio esto como una luz verde para lanzar su invasión del norte sirio para combatir a kurdos que habían sido aliados militares de Washington.



Con la unidad de la OTAN en entredicho ante esta inclinación de sus integrantes por la unilateralidad, Stoltenberg volvió a admitir que la alianza enfrenta desafíos, pero expresó su confianza en que pueda resolverse la crisis.



"Hay interrogantes sobre la fuerza de la relación transatlántica. De hecho hay diferencias entre los aliados en una serie de asuntos, como comercio, clima, acuerdo nuclear con Irán. Y más recientemente, la situación en el noreste de Siria. Pero las diferencias y dudas de los aliados no son nuevas. Pese a ellas, la OTAN sólo se ha hecho más fuerte", afirmó.