Las cuotas del IPV abandonan el UVA y se pagarán por un índice que aplica INDEC

Luego de las protestas que se generaron a raíz de adjudicatarios de viviendas del IPV que se quejaban del pago de las cuotas en UVA, finalmente el Gobierno provincial anunciará este jueves que las cuotas se ajustarán con el coeficiente de variación salarial que aplica el Indec.

Este será junto a un paquete de medidas que buscará incentivar el consumo, ayudar a los productores y darle un alivio al bolsillo de los sanjuaninos que no la vienen pasando bien de acuerdo a la marco económico nacional.

Desde el año pasado las cuotas de vivienda comenzaron a ajustarse bajo el índice UVA porque se puso la mira en las proyecciones de la economía nacional. Es que si se cumplía lo que estimaba Macri y su equipo, el valor del UVA andaría por debajo de la inflación, pero nada de esto sucedió. Entendiendo la situación, contó Gattoni que Uñac venía madurando desde hace un tiempo modificar el tipo de cobro.

Esta medida se anunciará el próximo jueves y desde el Gobierno entienden que es de aplicación inmediata, por lo que también responderá a los reclamos que se ejecutan desde hace varias semanas con los cerca de 2.000 adjudicatarios de viviendas.

“Hay que generar un círculo virtuoso donde la cuota no se caiga porque si no convertimos en un subsidio a la vivienda y no hay oportunidades para 70 mil postulantes a viviendas en la provincia”, explicó el ministro de Hacienda Roberto Gattoni.

Las cuotas no superarán el 20 por ciento del valor de los ingresos ya que así lo establece la ley y de este modo generar el mecanismo virtuoso. En tanto que los créditos de construcción que brinda el IPV también dejarán de devolverse en UVA la cuota y pasará a ser bajo la modalidad del coeficiente de variación salarial.