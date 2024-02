Las desalentadoras palabras de Marc Márquez por su presente en MotoGP

Marc Márquez, tras su segundo día de test en Sepang, en MotoGP, dejó contundentes y estremecedoras palabras para los fanáticos del motociclismo. El múltiple campeón de la máxima categoría terminó afuera del top 10 y bastante lejos de la cabeza, pero no dio su máximo como otros. En una entrevista con la prensa, dejó en claro que no está listo para volver a ser el líder.

"Bien, bastante bien. Al menos estoy bastante contento de cómo ha ido hoy, he podido dar vueltas, quizás demasiadas. Creo que mañana lo voy a notar, pero lo he sentido así. He sentido que por la tarde en vez de hacer el intento de vuelta rápida, al final quería hacer una tanda de diez vueltas seguidas para hacer una carrera al sprint, para ir entendiendo la moto que es lo que necesito ahora", partió diciendo Márquez, en diálogo con Marca.

Luego, Marc sumó: "A nivel de ritmo no va mal, me va saliendo bastante bien. Está claro que aún fallo un poquito más de lo normal. A nivel de intentos a una vuelta' es lo que me está costando más aquí en Malasia. Me está costando entender cómo realmente hacer el tiempo, ahí es donde cambia más respecto a lo que venía acostumbrado hasta ahora. Con gomas usadas tienes muchas más vueltas, el intento a una vuelta son dos y hasta al cabo de un rato no haces dos más".

Contundentes palabras de Marc Márquez

"Lo dije en la presentación del equipo, la expectación está claro que es muy alta, pero yo en todo momento soy realista. Estoy en una situación donde vengo de tres, cuatro años los más difíciles de mi carrera deportiva donde yo tampoco he rendido al máximo nivel. Tengo que reencontrar otra vez esa confianza y los que hablan de arrasar que se olviden. Habrá carreras que acabe el diez, el quinto y habrá carreras que ojalá luchar delante, tocará sufrir en la Q1 y poco a poco", sostuvo el piloto español de MotoGP.

Para cerrar, Marc Márquez dijo: "Mañana no sé qué va a pasar pero hasta octubre no volvemos, y, luego, ¿cuántas veces aquí en este circuito ha acabado primero un piloto que luego no ha hecho ni podios durante la temporada? Esto no quita que será una temporada que tengo que ir cogiendo confianza y lo normal será eso: circuitos donde se sufrirá mucho y circuitos donde se sufrirá poco. Si ganas un Mundial sin cometer errores tienes que ser rápido. De momento, no puedo pensar en eso porque no soy suficientemente rápido para luchar por un Mundial".