Las dos opciones del Gobierno para no cortar el cupo de u$s 200

Una de las opciones que barajan como alternativas en el Gobierno para poder seguir con el cupo de los u$s 200 es que se pueda comprar, pero no retirar por ventanilla por un cierto lapso de tiempo, que podría ser hasta fin de año, por seis meses o por un año, de modo que esos dólares queden como encajes en las reservas del Banco Central (BCRA).

Sin embargo, en el Gobierno son conscientes de que el dólar ahorro en realidad no cumple su función de ser. En rigor de verdad, se convirtió en una suerte de dólar cueva, porque la mitad de quienes lo compran no tienen capacidad de ahorro, sino que lo usa para hacerse el denominado "puré" al revenderlo en el dólar blue y ganarse $ 6000.

De ahí que otra de las opciones que barajan, para no cortar el cupo y evitar que impacte con una suba del dólar libre, es que sea la AFIP quien autorice a comprar, según un cierto monto de ingresos en blanco.

"Son variantes de cosas que se han hecho en el cepo anterior", confirmó un integrante del gabinete económico al ser consultado por este diario sobre las dos opciones que tiene el Banco Central para continuar con el cupo de los u$s 200.

El problema es que el martes que viene comienza un nuevo mes, y con septiembre llegará un nuevo cupo de los u$s 200, que le significará una merma de u$s 1000 millones a las reservas del Banco Central, cuando las reservas netas de libre disponibilidad que quedan son apenas u$s 1467 millones (sin contar el oro) de acuerdo con estimaciones del mercado. Esto es menos de la mitad de las reservas líquidas que tenían al 30 de junio, hace menos de dos meses, cuando sumaban u$s 3219 millones.

"Esto no funciona así", se enoja un alto funcionario económico. "Depende si la diferencia exportaciones menos importaciones es superavitaria o deficitaria. Si se exporta más de lo que se importa, por ejemplo, superavita por u$s 500 millones y, ante ventas de u$s 750 millones, se pierden sólo u$s 250 millones".

"Las reservas son u$s 43.000 millones. Lo de reservas netas no tiene sentido práctico", se enfurecen en el directorio del BCRA al escuchar la palabra "neta".

Y advirtió: "Las reservas son las que el Banco Central publica, que está en el orden de los u$s 43.000 millones, están certificadas por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos que informarle al FMI y de alguna manera ellos certifican cuál es nuestro nivel de reservas. A los argentinos nos gusta crear este tipo de sucedáneos de las estadísticas. Entonces ha aparecido este sucedáneo de las reservas como esto de las reservas líquidas y demás. El Banco Central no realiza ese tipo de estimaciones de líquidas o no líquidas".

De todas formas, lo cierto es que otra de las opciones que tienen es engrosar sus reservas líquidas, ya sea vendiendo la tenencia equivalente a u$s 3853 millones en oro, o sino activar u$s 3000 millones del swap de intercambio de monedas con China, para lo cual debería pagar una tasa del 7% anual.

La apuesta del equipo económico es por demás optimista, al apostar por un 'dólar esperanza': que se reduzca la brecha cambiaria, al bajar el precio del contado con liquidación, que eso impulse un descenso en el valor del blue, y que con las micro devaluaciones se reduzca la brecha entre el oficial y el blue y de derrita la ganancia del puré, de quienes compran su cupo para revenderlo con los arbolitos y hacerse hoy de 6000 pesos.

Por: MARIANO GORODISCH