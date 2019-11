Las electrónicas fueguinas confían en la reactivación del consumo para superar la crisis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) Federico Hellemeyer opinó que la reactivación del consumo interno y la recuperación del poder adquisitivo son "imprescindibles" para superar la crisis que atraviesan las industrias del rubro instaladas en Tierra del Fuego al amparo de un régimen de promoción fiscal.



En ese sentido, el titular de la cámara empresaria consideró "abstracta" la discusión sobre si la industria electrónica tiene que estar influida por medidas de protección o bien sujeta a reglas de mayor apertura para competir con productos del exterior.



"El principal reclamo nuestro, y la principal expectativa es el mejoramiento del consumo. Hasta tanto no logremos dinamizar la actividad económica de la Argentina, y esto significa que el poder adquisitivo de nuestros conciudadanos mejore, no vamos a poder volver a fortalecer al mercado interno, que es el destinatario del 70% de la actividad de nuestro país, entre los cuales está nuestro sector", planteó Hellemeyer en declaraciones a medios fueguinos.



Según el presidente de Afarte, en ese contexto "no tiene sentido" discutir sobre políticas industriales "de mayor apertura o protección" porque "el tema es cómo se recuperan los volúmenes de comercialización que permitan a las empresas seguir trabajando", indicó.



Si bien el dirigente empresarial sostuvo que con el recambio del gobierno nacional se "generan expectativas" sobre la posibilidad de un cambio de rumbo en la economía del país, evaluó que cualquier medida "enfrenta un largo camino antes de convertirse en resultados".



"Los primeros meses de 2020 no van a ser fáciles. Lo esperable es que cualquier reactivación comience a verificarse recién en el segundo semestre", evaluó.



Por otra parte, Hellemeyer se refirió a la posibilidad de que el presidente electo, Alberto Fernández, prorrogue la vigencia del subregimen industrial fueguino, que vence en 2023.



"La falta de prórroga lo que trunca son los proyectos de inversión de las empresas, porque para que se incorporen nuevas líneas de producción, por ejemplo, hace falta un horizonte legal, aunque también sería necesario que el régimen se reabriera para incorporar más productos", señaló el empresario.



Al respecto, dijo que la combinación entre una prórroga del subrégimen y la posibilidad de que más empresas puedan presentar proyectos de inversiones, "le daría una mayor potencialidad a la industria electrónica a futuro".



El presidente de Afarte confió en que la gestión de Fernández será "más proclive" a la ampliación de la promoción industrial fueguina, aunque insistió en que "el principal problema de hoy es cómo se recuperan los volúmenes de comercialización para que haya un mercado interno más consolidado", afirmó.