Las estrategias de los veganos para conseguir comida saludable y económica

Termina el domingo y ellos comienzan a programar su dieta para la semana. El desafío es encontrar alimentos ricos, saludables y económicos. Rocío Albarracín, es vegana hace diez años y sus inicios fueron un tanto complicados. Dice que sus compromisos estudiantiles le imposibilitaban planificar su dieta como ella quería, libre de carnes. No era por el hecho de no conseguir alimentos sino que muchos de ellos eran caros y no tan saludables. Con el paso del tiempo fue notando que no tan solo a ella le pasaba esta situación, sino que a otras personas que elegían el camino del veganismo, por falta de tiempo y dinero, no podían comer lo que tanto les gustaba. En el 2016 decidió abrir su propia casa de comida y ayudar a otros a elegir una opción nutritiva y barata.

“Siento que con este emprendimiento estoy ayudando a que muchos veganos puedan tener una variedad de posibilidades accesibles y de calidad”, dijo.

Su negocio abre de lunes a lunes y vende comida precocida y congelada. El paquete de 6 hamburguesas hechas de seitán cuesta $130 mientras que en el supermercado más de $300.

En la misma sintonía se mostró Carla Montoya. Hace un año y medio decidió volcarse de lleno hacia el veganismo. Primero pasó a ser vegetariana para hacer la transición y definitivamente abrazó el camino de las comidas que no son de origen animal. Ella eligió una ruta sustentada en los productos que están en las herboristerías. Desde arroz yamaní hasta semillas de lino, chía, sésamo y girasol forman parte de su nutrida grilla de platos saludables. Contó que le gusta preparar su propia comida y no depender de los productos industrializados que están en los súper.

“Hay que hacer una gran diferencia entre los veganos que eligen el camino saludable y aquellos que tienen esa elección pero que comen galletas rellenas o comidas que no les aportan nutrientes, que si bien no tienen origen animal pero no son recomendables para el equilibrio del organismo”, dijo.

Su plan está orientado de acuerdo a su situación económica. Prefiere comprar nueces y almendras para hidratarlas y hacer su propia leche que ir a comprarla al supermercado ya que según cuenta cuesta el triple. “El litro de una marca especial para veganos ronda los $100 y la consumís rápido porque es riquísima, en cambio sí conseguís algunas nueces y la fabricas en casa te gastás $40 y te dura varios días”, agregó.

No faltan aquellos que tienen alguna reminiscencia a sus épocas donde comían carne e idearon algunos productos saborizados. Son compendios de granos o legumbres con gusto a queso e incluso a asado. Muchos de esos alimentos se encuentran en los supermercados y otros se elaboran de manera casera. Una de las quejas que dicen tener los veganos es la falta de identificación de los comestibles en las góndolas. A diferencia de los celiacos que, luego de una larga lucha, algunos comercios tienes un sector especial para ellos, los veganos tienen que ir mirando uno a uno los productos para no incurrir en algún error. Al encontrarse con la etiqueta de que no son de origen animal pueden consumirlos pero para eso pierden mucho tiempo recorriendo las instalaciones del negocio. En redes sociales, muchas personas diseñaron una especie de mapa para guiarlos a distintos lugares de comida para encontrar esos alimentos.

Isaías, hace cinco años inauguró su local de comidas veganas. A diferencia del de Rocío, él planificó su clientela de acuerdo a lo que les gustaría comer un fin de semana. Por eso es un especialista en las “veganesas” (estilo de hamburguesas para los carnívoros) y las clásicas pachatas hechas con seitán.

“Tuve la iniciativa de que la gente como yo pudiese disfrutar y no privarse de lo que alguna vez comieron, pero en este caso de manera saludable y respetando a los animales”, sintetizó.

Una novedad es que los viernes y sábado realiza delivery y traslada estos productos saludables a la casa de quien lo solicite. Esta opción si bien es cómoda, quizás no sea tan barata ya que el pack de pachata más otra serie de alimentos para el día ronda los $400.

Filosofía vegana

Es la elección de una persona que consiste en la abstención del uso de productos de origen animal en todos los ámbitos de la vida, como entretenimiento, transporte, vestimenta o alimentación, y una filosofía que rechaza considerar a los animales como mercancías. Los principales motivos que llevan a la adopción del veganismo son éticos, ambientales y de salud.

Derribando mitos

Los veganos entrevistados hicieron una lista con cuatro claves que alguna vez escucharon o les dijeron sobre sus planes alimenticios.

• Mito uno

Necesitas comer carne para estar saludable :

Según la Academia de Nutrición y Dietética establece que los vegetarianos y los veganos gozan de niveles más bajos de colesterol en la sangre, presión arterial más baja, menores tazas de hipertensión y diabetes tipo 2, índices más bajos de masa corporal, un menor riesgo de morir por enfermedad isquémica del corazón y tasas más bajas de cáncer en general por no consumir carne.

• Mito dos

Las plantas también sienten dolor :

Los vegetales no tienen sistemas nerviosos centrales, terminaciones nerviosas o cerebro, lo que significa que no pueden sentir dolor.

• Mito tres

Los veganos no consumen suficiente proteínas :

La persona promedio que consume productos de origen animal consume alrededor del doble de la proteína que su cuerpo necesita y hay evidencia médica que demuestra que comer demasiadas proteínas puede conducir a serios problemas de salud.

• Mito cuatro

Los veganos no engordan :

Una dieta vegana no sólo no sirve para adelgazar, sino que incluso puede engordar. Hay que tener en cuenta que la dieta vegetariana o vegana no es forzosamente baja en grasa, por lo que no garantiza la pérdida de peso.