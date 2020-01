Las exportaciones de Misiones crecieron 15% en volumen en los nueve primeros meses de 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las exportaciones de Misiones registraron en los nueve primeros meses del año pasado un crecimiento en volumen de 15,7%, mientras el ingreso de divisas por este concepto disminuyó 10%, según un informe presentado hoy por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).



La caída registrada en el nivel de ingreso estuvo directamente relacionada con la baja que mostraron durante este período los precios internacionales de los productos misioneros.



En base al informe oficial, la pasta para papel siguió ocupando el primer lugar del ranking, con una participación del 29,3% sobre el monto total exportado entre enero y septiembre de 2019, por un monto total de US$ 97.422.085,89, lo que significó una caída de 19,3% respecto del mismo lapso del año anterior.



El té fue el segundo producto en importancia, con una participación del 19,6% sobre el monto total de las exportaciones que sumaron US$ 55.664.499,60 en ventas, con una merma de 5,6% interanual.



En tanto, en tercer lugar se ubicó la yerba mate, con una participación del 15,4% sobre el monto total de las exportaciones e ingresos por US$ 25.287.072,85 en el período analizado.