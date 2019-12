Las exportaciones fabriles cayeron 10% en octubre y retrocedieron 7,5% en el año

La exportación de manufacturas industriales (MOI) cayó 10% interanual durante octubre, al totalizar US$ 1.650 millones, con lo cual la disminución acumulada en diez meses fue de 7,5% (hubo embarques por US$ 15.631 millones), informó la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici). Las manufacturas agropecuarias (MOA), a su vez, crecieron 10% en el mes, si bien la suba en enero-octubre se limitó a un 3,3% (US$ 20.040 millones). Los envíos de combustibles y energía cayeron 8,5% interanual en octubre, pese a lo cual acumularon desde comienzos de año una suba de 5,7% (hasta US$ 3.598 millones), detalló la Aaici.

El rubro más dinámico en materia de exportaciones fue el de los productos primarios, que creció 27,9% en diez meses (por un total de US$ 14.580 millones), tras una fuerte suba de 45,5% en octubre frente a doce meses atrás. Este último incremento, informó la Aaici, fue decisivo para el aumento global de las exportaciones del país, de 9,1% en octubre y de 5,4% en diez meses, pese que los precios de los productos argentinos sufrió una baja de 7% en lo que va del año.

MIRÁ TAMBIÉN Las aerolíneas aún no cobran el 30% de recargo por el impuesto al dólar

En cuanto al retroceso de envíos fabriles durante octubre, la Agencia tomó nota de la disminución de US$ 38 millones (-29,5%) en las exportaciones de automóviles y de US$ 18 millones (-4%) en utilitarios. Los embarques de biodiesel bajaron a su vez US$ 27 millones (-108%), debido a la caída en las ventas hacia Países Bajos (puerto de Rotterdam).

En sentido inverso, las exportaciones de oro para uso no monetario crecieron US$ 39 millones (24%), principalmente gracias a mayores envíos hacia Suiza. A la vez, crecieron US$ 32 millones las ventas de aluminio sin alear, gracias a la suba en las ventas a México y Estados Unidos; y los envíos de tubos sin costura se incrementaron en US$ 16 millones. Entre las manufacturas agropecuarias, los envíos de carne bovina congelada aumentaron US$ 145 millones (110%) en octubre, gracias a mayores envíos hacia China. Las ventas de harina y pellets de soja crecieron US$ 90 millones (12%) con aumento en los envíos a Indonesia, Tailandia y Vietnam; mientras las exportaciones de carne bovina deshuesada se incrementaron en US$ 19 millones (34,5%).

Los descensos más destacados del rubro se observaron en maníes preparados, con embarques por US$ 29 millones más bajos (-81%), principalmente por menores envíos hacia Países Bajos. También bajaron las exportaciones de cueros y pieles (US$ 16 millones, -28%) y las de girasol (US$ 10 millones, -37%), detalló el informe de la Aaici.

Fuente: Télam.