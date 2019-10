Las futbolistas de la liga española harán paro en la novena fecha por reclamo salarial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las futbolistas de la Primera española harán un paro los días 16 y 17 de noviembre, ya que no llegaron a un acuerdo los sindicatos y la patronal por un reclamo salarial, luego de una reunión en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en Madrid.



En la mediación participaron los tres sindicatos del primer convenio colectivo del fútbol femenino español (AFE, UGT y Futbolistas ON), la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y las tres entidades no asociadas a la misma: Athletic Club, Barcelona y Tacón.



La huelga se llevará a cabo en la novena fecha del campeonato femenino, después del parate por la fecha FIFA.



"La Asociación de clubes no ofreció nada para negociar, por lo que vamos a firmar ahora mismo la convocatoria de huelga para la jornada número nueve", señaló la gerenta del sindicato Futbolistas ON, Tamara Ramos, a la agencia EFE.



“La evolución del fútbol femenino es notable", explicó Rubén Alcaine, presidente de la ACFF y directivo del Zaragoza Femenino, y agregó que no entiende las peticiones en estos momentos.



"Fuimos los primeros en apostar por el fútbol femenino mucho antes de la llegada de muchos sindicatos. Primero las jugadoras, después los clubes, por lo que no entendemos esa subida exponencial inasumible para muchos de los clubes”, agregó Alcaine.



Las jugadoras se niegan a "rebajar a un 75% sus peticiones porque es una línea roja que no podemos cruzar. Por eso convocamos la huelga, no hacerla sería una traición a las futbolistas", manifestó Tamara Ramos.