Las infracciones de tránsito según radares de ciertos municipios rionegrinos no tienen validez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los radares instalados sobre la ruta nacional 22 en las localidades de Chimpay y Darwin y los ubicados en la ruta nacional 3 de la localidad de Sierra Grande de Río Negro "no cuentan con la habilitación de autoridad competente para que funcionen", informó hoy la Defensoría del Pueblo de Río Negro.



"Las actas de infracción como las multas emitidas tras utilización de los mismos, no tienen validez", aclaró.



La Legislatura de Río Negro sancionó en agosto de 2019 la Ley 5.379 que modificó la Ley 5.263, con el objetivo de lograr "expresa reserva de jurisdicción, legislación, ejecución y control de las competencias que le corresponden".



Pero "a la fecha no existe autorización alguna para estos radares", aclaró la Defensoría.



La Agencia Nacional de Seguridad Vial en su disposición 95/2019 establece que "los radares de la localidad de Chimpay están inhabilitados desde el 22 de marzo de 2019, y "continúa a la fecha según lo establecido por la Ley de Tránsito N° 5.263".



Los radares instalados en las jurisdicciones de la localidad de Darwin, "no están habilitados desde 1 de abril de 2019 conforme Disposición 117/2019 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial" y "continúa a la fecha de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 5.379".



En el caso de Sierra Grande, "los radares nunca obtuvieron la autorización ni nacional ni provincial para su funcionamiento", lo que invalida cualquier acta o multa emitida desde ese municipio.



Por último, desde la Defensoría provincial rionegrina se aclaró que "el radar instalado por la Municipalidad de Dina Huapi sí cuenta con la correspondiente habilitación", y que quienes hayan recibido intimaciones de pago referido a este tema deberán hacer el descargo ante el Juzgado de Faltas de los municipios correspondientes.