Las leyendas de River y Flamengo jugaron un partido en el Fan Fest

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las leyendas de River Plate y Flamengo animaron un partido de cinco en el Fan Fest organizado por la Conmebol en la zona costera de San Miguel en Lima, Perú.



River se alistó con los campeones de la Copa Libertadores 1986 Nery Pumpido y Oscar Ruggeri; el ganador de la edición de 1996 Juan Pablo Sorín; los colombianos Mario Yepes y Juan Pablo Ángel; y Fernando Cavenaghi, campeón en 2015.



Del lado de Flamengo estuvieron Julio César, Juan, Luisao, Diego Gavilan y Junior Baiano,



Flamengo ganó el partido por 6 a 5 con goles de Gavilan 2, Luisao, Baiano, Yepes (en contra) y Juan. Para River anotaron Cavenaghi, Ruggeri, Ángel 2 y Sorín



Las hinchadas de ambos equipos, con mini tribunas armadas para la ocasión, alentaron en un clima agobiante, de mucho calor, bajo el sol, pero que no importó durante unos minutos ya que pudieron ver de cerca a sus ídolos.



Los de River se acordaron de Boca con el cántico: “el que no salta, murió en Madrid”.



Argentinos, brasileños y varios peruanos disfrutaron de una de las atracciones del Fan Fest que reúne a los amantes del fútbol con juegos recreativos y una réplica gigante de la Copa Libertadores para tomarse fotografías.



El partido contó con la presencia del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y los titulares de cada club, entre ellos Rodolfo D’Onofrio quienes saludaron a los ex futbolistas.



Ruggeri, a sus 57 años, se exhibió en buena forma, con espíritu competitivo y por momentos apeló a su característico juego brusco.



Sorín, Cavenaghi y Ángel mostraron destellos de su calidad con tacos y goles.