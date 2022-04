Las llamas consumieron por completo una vivienda en Caucete

Una mujer, de 32 años, alertó a los efectivos y bomberos luego de que observara un foco de incendio en el fondo de su vivienda, de acuerdo a lo que señalaron desde Relaciones Policiales.

El hecho ocurrió sobre calle Diagonal Sarmiento y Urquiza, en el interior del departamento Caucete.

Los efectivos entrevistaron a la propietaria, quien estaba nerviosa por lo que provocó el fuego. Comentó que todo comenzó en el fondo, pero rápidamente se extendió por el resto de la vivienda. El incendio consumió la precaria construcción, realizada de caña y barro.

La damnificada, de quien no trascendió la identidad, explicó que esta propiedad estaba sin habitar. Tampoco habían muebles en el interior por lo que si bien perdieron toda la estructura, el fuego no tomó ningún mobiliario en particular.

Intervino personal de la Comisaría 9º, quien realiza la investigación del hecho.