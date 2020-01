Las lluvias alcanzaron los 200 milímetros en el noreste cordobés

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las precipitaciones que se produjeron entre la mañana de ayer y esta madrugada alcanzaron los 200 milímetros de agua en zonas rurales del noreste cordobés, mientras que varias localidades sufrieron la caída de 150 milímetros, lo que provocó anegamientos, indicaron fuentes provinciales.



Las zonas urbanas afectadas fueron las localidades de Marull, Balnearia, La Para, Miramar y Morteros, sin tener consecuencias de gravedad ninguna de éstas, ni tampoco evacuados como sí sucedió en Villa María de Río Seco, donde fue evacuada una familia.



El secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, Claudio Vignetta, informó que salvo el citado caso, no hay evacuados ni lesionados a causa del fenómeno meteorológico, ni tampoco se produjeron daños estructurales.



“En las zonas afectadas, el agua ya está bajando”, aseguró el funcionario.



No obstante, el pronóstico para la zona no es favorable y hay altas posibilidades de que llueva otra vez en las próximas horas, según indicaron las fuentes.



“Por eso, se continuará en contacto permanente con Bomberos, Defensa Civil y los intendentes”, concluyó Vignetta.