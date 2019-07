Las nenas fueron abusadas, el caso es más terrible de lo que parecía

Si bien las autoridades que trabajan en el caso no han querido brindar información oficial al respecto, ha trascendido que los relatos de las niñas fueron desgarradores y de un nivel de vulnerabilidad pocas veces visto en los fueros penales.

Una de las dos nenas más chicas (mellizas de 6 años) fue la que más habló y contó con lujo de detalles lo que padecían. La madre de las niñas ya había sido separada de su lado y con estas nuevas pruebas la justicia analiza que esta medida sea de manera permanente o definitiva, según adelantó una alta fuente judicial. También la imputación por abuso sexual de quien tuvo cautivas a las menores.

Si bien los chequeos médicos no detectaron violencia en la humanidad de las niñas ni en sus zonas genitales, no se habla de abuso sexual con acceso carnal, desde la investigación se habla de otro tipo de abusos sexuales aunque no precisaron cuales.

Tanto la fiscalía ocupada por el doctor Daniel Galvani y la asesora de Menores Patricia Sirera, siguen muy de cerca el caso para que las niñas tengan toda la contención necesaria ante las presuntas aberraciones a las que eran sometidas desde hace mucho tiempo.

En esta situación la madre de las nenas, jugaría un papel fundamental ya que ella sería conocedora de todo lo que sufrían las niñas y se especula con que ella era la facilitadora de sus hijas al “Chingolo”.

Incluso en su propia casa, las menores habrían sido testigos de acontecimientos y encuentros sexuales con hombres por parte de su madre.

Estas situaciones y muchas otras, habrían sido determinantes para que la mujer sea separada de su hijas y tal vez esta determinación podría ser de manera definitiva, considerando que ella era conocedora de lo que hacía el hombre con las niñas, a cambio de algún beneficio personal. Además de defenderlo diciendo que escapó porque desde niño le temía a la policía.

La investigación quiere ir más allá de lo que hasta el momento se sabe porque si bien el detenido Mario Ortíz alias “El Chingolo” (44) no cuenta con recursos económicos para ayudar a la madre de las niñas y ella le retribuía con sus hijas, cuál es el gran favor que él le hacía para tener acceso a las menores.

El juez de Caso Guillermo Adárvez del Tercer Juzgado de Instrucción, mantiene cautivo a “El Chingolo” por el delito de abuso sexual, delito que se le imputó tras el relato de las niñas y por la denuncia que con gran valentía realizó una vecina, por quien salió a la luz este dramático caso.

La madre de las menores podría ser por estas horas o durante la próxima semana citada a declarar y contar su versión de los hechos. La justicia ha puesto los ojos sobre ella y no se descarta la posibilidad de que quede detenida. Conforme avanza la investigación la justicia podrá ir dando más datos del caso, que lejos de lo que hoy se puede contar por encontrarse la causa en plena etapa de investigación, la situación es aún más grave.

Este viernes (por mañana) podría ser determinante si es que el juez decide llamar a declarar a la madre de las menores porque si bien nadie se anima a decirlo, hay sospechas de que habría un lucro sexual con sus hijas, las cuales estaban sumidas en un entorno de extrema pobreza y condiciones de vida de absoluta vulnerabilidad.

Se conoció además que las niñas tenían muy poca asistencia a la escuela y en las ocasiones que iban, lo hacían con el solo objeto de recibir algún alimento.