Las palabras de Dybala y Lo Celso que emocionan al hincha de la Selección Argentina

Tras la sesión de entrenamiento con la Selección Argentina, Paulo Dybala y Lo Celso conversaron con los medios, destacando su alegría al regresar a la convocatoria. El equipo de Scaloni ha llevado a cabo su entrenamiento en el complejo Lionel Andrés Messi en Ezeiza, preparándose para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La serie de partidos iniciará con el clásico contra Uruguay en La Bombonera el jueves, seguido por otro encuentro el martes en el Maracaná ante Brasil.

En conferencia de prensa, Dybala comenzó manifestando su felicidad al regresar y sobre el aprecio especial del entrenador José Mourinho, de la Roma de Italia, por los futbolistas argentinos: "Estoy contento de volver. Le decía a Lea (Paredes) en el avión que venir acá me hace muy bien. No estuve en las últimas convocatorias por lesiones, pero pude volver. Estoy físicamente bien, me recuperé de lesiones complicadas. Tiene mucho aprecio por nosotros porque trabajamos con él. Habla bien de todos. Nos quiere mucho a los argentinos porque rendimos en sus equipos".

Por otra parte, respecto a su última lesión muscular que lo excluyó de los partidos contra Paraguay y Perú, Dybala mencionó lo duro que es no poder unirse al equipo debido a lo bien que se siente en el grupo y a la competencia constante en un equipo lleno de figuras: "Durísimo no poder venir acá por lo lindo que la pasamos y lo bien que está el grupo. Acá no te podés relajar", advirtió el jugador argentino.

Leandro Paredes también tuvo la oportunidad de dirigir unas palabras y compartió sus impresiones sobre Mourinho, destacando su felicidad en la Roma y la atención constante del entrenador hacia la Selección Argentina. "Yo estoy feliz en Roma, con un entrenador que me dio confianza al llegar y que me hizo jugar todos los partidos. Está siempre atento a nuestra selección y le gusta mirarnos", dictó.

Lo Celso, quien también participó en la rueda de prensa, expresó su disfrute e hizo mención sobre los próximos rivales como Uruguay: "Llegar al país y al predio es algo mágico que se disfruta de principio a fin. Representamos al campeón del mundo con compromiso. Hay que disfrutar. Tienen un entrenador nuevo con jugadores de jerarquía y verticales que te pueden lastimar. Tenemos que encontrar espacios con la pelota. Ellos muchas veces juegan hombre a hombre y te complican, pero con dos o tres toques podemos dañar a la defensa. Le meten mucha intensidad, pero nosotros queremos cerrar el año dándole una alegría a la gente".