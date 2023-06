Las palabras de Karim Benzema que entristecieron a los fanáticos del Real Madrid

Karim Benzema se despidió en las últimas horas del Real Madrid y conmocionó al mundo del fútbol. El delantero francés dejó algunas palabras en la Ciudad Real Madrid y se llevó todos los aplausos. De esa forma, el francés se marcha como el futbolista blanco con más títulos de su historia (25, al igual que Marcelo), como segundo máximo goleador de la institución. "Siempre el Real Madrid va a ser mi familia y siempre voy a mirar los partidos", dijo.

"Mi idea era terminar en el Real Madrid, pero en la vida a veces se presenta otra oportunidad", fue lo que comenzó diciendo Benzema. La despedida del delantero francés del Real Madrid entristeció a millones de personas, quienes también querían verlo colgar los botines con la vestimenta del "Merengue". Sin embargo, eso no sucederá, ya que continuará sus pasos en el fútbol árabe.

Por otra parte, Karim también aprovechó la conferencia de prensa para decir: "Fue un camino bueno en mi vida. He tenido la suerte de cumplir el sueño de niño gracias al presi. Cuando te vi dije 'es el hombre que ha traído a Ronaldo y a Zidane'. Es increíble. Hoy es el momento de irme y de ver otra historia. Lo más importante para mí es que todo lo que he ganado lo he disfrutado como un niño".

"Gracias también a Ancelotti, que me dio su confianza desde el inicio. He aprendido mucho contigo. Es un día un poquito triste porque voy a dejar mi club. Firmé por el Madrid y quería retirarme aquí, pero no ha sido así. Siempre voy a ser del Madrid. Gracias también a la afición por darme esa fuerza siempre. Gracias a todos, de verdad", sostuvo el reconocido atacante francés.

Despedida de Karim Benzema

Para cerrar, Karim Benzema acotó: "Y como dije el primer día... ¡1, 2, 3--- Hala Madrid!". Cabe resaltar que al acto también asistieron miembros de la Junta Directiva, el entrenador Carlo Ancelotti, compañeros como Modric, Courtois, Nacho y Lucas Vázquez, y otras leyendas del club como Roberto Carlos, Arbeloa o Raúl. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le dio al "Gato" la insignia de oro y brillantes de la entidad española, en un acto que cerró con una foto de familia con los 25 títulos que consiguió el francés en el "Merengue".