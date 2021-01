Las piletas con protocolo: así es el balance de la apertura de balnearios y campings en San Juan

El caluroso y árido sol sanjuanino empezó a hacerse sentir desde fines de noviembre y en ese entones la pregunta de muchos sanjuaninos era ¿cuándo abrir y que pasará con las piletas? Finalmente, a fines de diciembre el Gobierno dio el visto bueno para la apertura de clubes y balnearios públicos y los amantes de las piletas grandes pudieron volver al agua, pero con protocolo.

Con barbijo. Fuera de la pileta, el uso de barbijo es obligatorio. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

“La gente viene y se baña sin problemas, siempre respetando el protocolo. Por lo general, los días más movidos son los fines de semana”, le cuenta a DIARIO HUARPE Julieta Sepúlveda, una de las hijas del administrador del conocido Balneario Las Viñas, en Santa Lucía.

Según establece el protocolo, las piletas podrán funcionar con un cupo de 40% de ocupación. La cantidad de personas que podrán entrar a la pileta estará sujeta por supuesto al tamaño de la misma. En caso de superarse este cupo, el balneario deberá dividir en turnos y grupos la cantidad de gente que quiera ingresar.

Las burbujas sociales están pensadas para 8 personas. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

“Cada 45 minutos pasa uno de los empleados del balneario rociando amonio cuaternario en las áreas secas de la pileta y se espera unos 15 minutos a que haga efecto para volver a entrar”, sigue enumerando Julieta. El amonio cuaternario es uno de los desinfectantes aprobados por Salud Pública para la sanitización y desinfección de estos espacios públicos.

Por lo demás, el protocolo se mantiene como en el resto de los espacios públicos de San Juan. “La gente llega, se desinfecta, anota sus datos, desinfecta sus pies en una bandeja sanitizante y debe circular siempre con barbijo. Las burbujas sociales están separadas y sólo se permiten ocho personas por burbuja”, recuerda de memoria el protocolo.

Duchas moviles, el ingenioso sistema de la UVT para aquellos que no quieren usarl a pileta. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

En caso de los clubes, los pasos para mantener a raya los contagios y propagación del virus son prácticamente los mismos. “La gente debe circular siempre con barbijos, respetar los turnos para bañarse y aprovecharlos porque no siempre se puede ingresar y hay que respetar el cupo”, cuenta Juan Carlos Morales, administrador de la UVT en Capital.

“Como en muchos otros campings, el protocolo es el mismo. Burbujas sociales de ocho personas, separación y barbijo constante fuera de la pileta. Se desinfecta cada 15 minutos con amoniaco cuaternario y los turnos para bañarse son de 30 minutos”, repasa el administrador.

Las duchas moviles resultaron un exito entre los mayores y adultos mayores en la UVT. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

Por tratarse de un club, son más rigurosos con el ingreso. “Nosotros exigimos sí o sí el carnet sanitario hecho en el club”, sentencia. Una novedad nunca antes vista en San Juan es que la UVT implementó algo llamado “duchas móviles”. Son duchas pensadas para gente que no quiere bañarse en la pileta.

“Hay gente que tiene miedo y no quiere meterse a la pileta con gente desconocida. Por eso hemos colocado duchas móviles para que puedan refrescarse y pasar el calor”, dice orgulloso Morales.

Hasta el momento estos son los balnearios y campings habilitados por Salud Pública: Camping Richet Zapata, Complejo Palmar El Lago, Complejo Parque Norte, Camping UDAP , Complejo Municipal de San Martín, Camping UOMRA, Camping ATE, Camping Mutual Personal del Poder Judicial, Camping Club Sirio Libanés y el Camping Sindicato Empleados de Comercio. El horario de apertura es de 9 a 22 horas.

Vacaciones en la pileta

Muchos son los sanjuaninos que por seguridad han optado por los clubes o balnearios antes de lanzarse a la aventura de cruzar las fronteras y pasar las vacaciones fuera de la provincia.

“Nosotros decidimos no salir por una cuestión económica y porque no sabes si volvés, ya que pueden cerrar todo de nuevo en cualquier momento. Estas son nuestras vacaciones, no tenemos miedo pero nos cuidamos”, contó un padre de familia de visita en unos de los balnearios.