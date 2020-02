Las principales frases de Sergio Massa en su visita a San Juan

Es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y un hombre clave en la estructura de Alberto Fernández. Sergio Massa llegó este miércoles a San Juan, invitado por el gobernador Sergio Uñac para participar de la Fiesta Nacional del Sol.

El tigrense se reunió a solas con el sanjuanino en Casa de Gobierno y antes de encabezar juntos un acto de presentación de unidades destinadas al transporte público y movilidades para la Policía y los hospitales públicos, brindó una conferencia de prensa.

Entre otras cosas, habló del proyecto del oficialismo nacional para terminar con las jubilaciones de privilegio, de la negociación con FMI, de la administración de Uñac y de la deuda con las provincias que dejó el macrismo.

Foto: Mariano Martín/Diario Huarpe

Fiesta del Sol

“Es uno de los símbolos del desarrollo turístico y una muestra del potencial económico, pero también la participación de la cultura popular asociada al turismo en la Argentina. Tal vez es uno de los símbolos más grandes, año a año ha ido creciendo. Los que vengan se van a encontrar con una provincia maravillosa”.

Gestión uñaquista

“En San Juan pasa algo que tenemos que lograr que pase en todas las provincias argentinas: hay una parte muy importante del presupuesto que se usa sólo para inversión pública. Cuando uno tiene acotado el gasto en personal y el grueso lo tiene en inversión y servicios, como es el caso del presupuesto de la provincia, el resultado se ve en la calle, en obras de alto valor, obras que hacen a los servicios básicos o en una provincia que en medio de la crisis, sigue construyendo 4.000 viviendas. Esto tiene que ser tomado como ejemplo”.

Jubilaciones de privilegio

“Es injusto, es muy difícil de explicarle a un jubilado de $15 mil explicarle que alguien cobrando cobrando $700 mil de jubilación en un sistema que da pérdida. El sistema de jubilaciones especiales que tiene embajadores y miembros del Poder Judicial, le da pérdida al Estado. Buscamos que aquellas jubilaciones que tiene un régimen especial, sean autosustentables. Que se sostengan por el aporte de sus trabajadores y la contribución de sus empleados y que no sea producto del esfuerzo de todos los argentinos”.

Negociación con el FMI

“El Fondo le dio la razón a la Argentina y planteó que la deuda que contrajo el anterior Gobierno es insostenible. ¿Esto significa que Argentina no tiene voluntad de cumplir sus compromisos? No. Tiene voluntad de cumplir sus compromisos en la medida que eso no signifique el cierre de las textiles de San Juan, de las empresas de construcción porque no hay crédito. La decisión del presidente es cumplir las obligaciones en un marco de sustentabilidad”.

Deuda con las provincias

“Solo en Vialidad Nacional, el Gobierno de Macri sin pagar casi $35 mil millones. No solamente generaron pobreza y endeudamiento, sino que dejaron al Estado en una situación de desfinanciamiento brutal. Alberto está reparando el daño que el Gobierno de Macri dejó en materia de funcionamiento del Estado. La decisión del Gobierno es ponerse al día con las provincias, sin que eso signifique emisión sino con recursos genuinos. Seguramente el Ministerio de Obras Públicas estará al día con San Juan”.

Justicia

“Yo esperaría que el presidente anuncie las pinceladas de la reforma judicial en la apertura de sesiones. Pero creo que el cambio más importante es el control social. El problema es que nosotros sabemos quiénes son los diputados, los gobernadores, los intendentes, pero muchas veces no conocemos quiénes son los fiscales o los jueces, cuando también son funcionarios públicos. Como sociedad, tenemos que tener un enorme control social y aquellos para que aquellos jueces que hacen bien su tarea sientan el premio y los que hacen mal su trabajo, sean castigados”.