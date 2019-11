Las pymes industriales analizaron con el equipo de Fernández la situación del sector

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, aseguró hoy que "unas 10.000 pymes están en crisis", y que solo en el sector industrial "quedaron sin empleo unos 190.000 trabajadores", por esto indicó que "ya hablamos con el equipo económico de Alberto Fernández para poder encontrar una solución a la crisis del sector y trabajar de manera unida".



En dialogo con FM Espacios de la ciudad de Formosa, el referente de los industriales pymes dijo que "la variable económica se agravó a partir del cepo del dólar, entramos en una recesión y empezaron a cerrar un montón de industrias, unas 10.000 pymes están en situación de crisis y más de 8.000 cerraron en los últimos años".



Rosato explicó que "cuando hablamos de situación de crisis hablamos de que tienen embargos, no pueden pagar los sueldos, sueldos atrasados de sus empleados, multas por no poder generar nada para pagar impuestos, la caída del consumo llevó a que todas las pymes paralicen su producción".



En ese contexto comentó que ya hablaron "con el equipo económico de Alberto Fernández para poder encontrar una solución a la crisis del sector y trabajar de manera unida".



El dirigente señaló que al equipo económico del presidente electo "le planteamos, por ejemplo, la pesificación de la energía porque las facturas de quienes compramos gas en pozo nos viene en dólares, tenemos que solucionar el embargo de las pymes, hay que producir y poner plata en el bolsillo de los trabajadores para que exista el consumo".



Con respecto a los sectores más perjudicados nombró al metalúrgico donde "cayó el consumo de manera masiva" y apuntó también a los problemas del sector textil. "Todo generó que haya una especulación muy grande. Además no hay previsibilidad y los formadores de precios especulan por no saber que va a pasar mañana y esto hace que el mercado se paralice aun más".



Para finalizar se mostró esperanzado "de cómo vamos a arrancar desde el mes de diciembre, pero tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y fomentar el consumo, inyectando dinero a los trabajadores".