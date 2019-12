Las reservas del Banco Central finalizaron 2019 en US$ 44.778 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizaron 2019 en US$ 44.778 millones, indicó la entidad en su resumen diario de Variables Financieras.



De este modo, el resultado del día concluyó con una baja de US$ 778 millones respecto del resultado de ayer (que fue de US$ 45.179 millones) y US$ 21.018 millones por debajo del cierre de 2018 (US$ 65.796 millones).