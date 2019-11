Las reservas oficiales a septiembre se ubicaron en US$ 48.703 millones, informó el BCRA

POR AGENCIA TÉLAM

Las reservas internacionales brutas finalizaron septiembre en US$ 48.703 millones luego de que el Tesoro realizó pagos de deuda por US$ 1.493 millones en concepto de capital e intereses, informó hoy el Banco Central de la República Argentina, BCRA.



En su Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario señaló: "Los depósitos privados en moneda extranjera cayeron unos US$ 5.200 millones, con una mayor caída en la primera mitad del mes (US$ 4.100 millones) que en la segunda (US$ 1.200 millones).



Esta desaceleración de la salida se acentuó en la primera mitad de octubre.



Como consecuencia de los mencionados movimientos, las reservas internacionales brutas finalizaron septiembre en un stock de US$ 48.703 millones", informó el Banco Central.