Las revanchas de los octavos tienen su cronograma

La Superliga dio a conocer el cronograma de partidos para los encuentros de vuelta de los octavos de final de la Copa de la Superliga.

COPA DE LA SUPERLIGA - OCTAVOS DE FINAL (REVANCHAS)

Viernes 3 de mayo

21.10 River vs. Aldosivi



Sábado 4 de mayo

15.30 Atlético Tucumán vs. Talleres

17.45 Unión vs. Tigre

20.00 Racing vs. Estudiantes



Domingo 5 de mayo

15.30 San Lorenzo vs. Argentinos

17.45 Defensa y Justicia vs. Gimnasia

20.00 Boca vs. Godoy Cruz



Lunes 6 de mayo

21.10 Vélez vs. Lanús