Las revelaciones de Florencia Peña en PH: la cena íntima con Luis Miguel y el poliamor en tiempos de coronavirus

La actriz contó detalles de su cita fallida con el cantante. El tema de la pandemia también estuvo presente en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

En 2003, Flor Peña y Marley compartieron una cena con Luis Miguel en un hotel 5 estrellas de Puerto Madera. Esa noche, según la actriz, “pasaron cosas”.

Quién sino que su gran amigo Marley, el encargado de organizarle una cena íntima con un hombre, el mismísimo Luis Miguel. ¿Cuándo fue eso? Florencia Peña estaba recién separada de Mariano Otero (el padre de sus dos hijos mayores) y comenzaba a disfrutar de un breve tiempo de soltería que culminaría cuando conoció a su actual pareja, Ramiro Ponce de León.

“Yo soy una perdedora en la vida, siempre me pasan cosas”, comenzó el relato la actriz durante su visita a PH: Podemos Hablar . “En ese momento estaba recién separada y muy mal, pero muy mal de verdad, y a Marley no se le ocurrió mejor idea que decirme, ‘vamos a conocer a Luis Miguel‘. Llegamos al hotel 5 estrellas en Puerto Madero, a una habitación que era grande como mi casa… yo estaba muy tímida, modosita”.

Antes de seguir con el relato, Florencia contó cuál fue su impresión del cantante. “Es chiquitito. Estaba todo medio exigido: el pantalón, el saco, el pelo, un toque sudado. Estamos hablando del 2003”, puso en contexto. “De repente aparece con una mano en el bolsillo. Se acerca, me mira y me dice, ‘¿Cómo estás? ¿De dónde vienes?’. Yo venía de hacer teatro y Marley le cuenta, entonces me pregunta, ‘¿Cuántas personas has metido?’. Ahí me dio vergüenza, él venía de hacer un Vélez y nosotros teníamos 350 espectadores por función”.

Enseguida nos sentamos, y de los nervios empecé a hablar de mis hijos, de mi ex marido, empecé a hacer una especie de terapia… De repente se levantó y se fue sin decir nada“, contó sin poder contener la risa y causando carcajadas en todos los invitados. “Viene el guardaespaldas y nos dice: ‘Pide el señor Luis Miguel si por favor se pueden retirar’. Lo miré a Marley, y él como siempre en esas situaciones, se empezó a reír.

Fue entonces que, en un intento de salvar la noche, “Marley lo fue a buscar y le dijo, ‘Por favor, ella es una actriz muy conocida, aunque sea sentate a comer’. Volvió con una cara terrible y pidió una picada horrible de cosas que no podía comer, pero que intenté hacer que disfrutaba para que no se sienta mal. Después de un rato dijo, ‘estoy cansado, me voy a dormir’, y se fue”, concluyó su relato.

Luego, en un tono más serio, Florencia Peña señaló en en el programa de Andy que había que tomar precauciones con el coronavirus pero “no hay que entrar en psicosis”. La actriz agregó que es imprescindible la “la responsabilidad ciudadana y un Estado presente”. El tema de la pandemia no estuvo ausente en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

Florencia Peña también tuvo tiempo para descomprimir hablando del virus. Ante la pregunta del conductor, la intérprete respondió que “el poliamor no se puede practicar en este tiempo a causa del coronavirus”.

