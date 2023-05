Las revelaciones del Dibu Martínez por su atajada a Kolo Muani en la final del Mundial

En las últimas horas, el Dibu Martínez analizó su enorme performance en la final de la Copa del Mundo. El tema principal de su nota con ESPN fue su atajada a Kolo Muani en el último minuto del partido, cuando el duelo estaba 3 a 3 en el marcador. Además, también se tomó un momento para soñar con la posible llegada de Lionel Messi al Aston Villa y hasta dio detalles de lo que haría para ser compañero del "10" en la Premier League.

"Nunca va a haber una atajada como esa. Capaz que he atajado alguna mejor, pero esa va a quedar de por vida, por el momento, la tensión, el sufrimiento... Porque sentía la tensión de mis centrales porque nos habían empatado; la tensión de todos. Es un momento en el que el equipo está muy dolido, y lo que más rescato es haber estado calmo en el momento del impacto. No me fui corriendo por la desesperación", comenzó diciendo el Dibu.

Publicidad

Luego, Martínez también resaltó: "No me fui para atrás. Me quedé donde me tenía que quedar, es lo que más rescato mentalmente. Podré atajar 200 pelotas mejores, pero esa va a ser la atajada de mi vida. No dije ‘no puedo creer lo que atajé'. ¿Sabés en lo que más pienso? En el silencio que hubo cuando la pelota estaba picando en el uno contra uno. El estadio era un 80% argentino, cuando la pelota lo pasó a Otamendi, hubo un silencio de dos segundos".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más palabras del Dibu Martínez

"A veces me voy a dormir y escucho ese silencio que hubo en el estadio. Ese momento de pausa, en el que se paró el partido, no se escuchaba nada, y después se siguió. Es algo muy difícil de explicar", agregó Emiliano. Sobre Messi y su salida del PSG, el arquero de la Selección Argentina expuso: "Si lo silban, yo lo traería al Vila. Le diría ‘antes de que te silben, venite acá, te cebamos mate’; ahí sí le hago asados todos los fines de semana, a la gente le digo que le haga banderitas y listo, la pasa bien. Me recorto el salario, hacemos los posible".

"La primera vez que vi todo eso fue post Mundial, cuando fuimos a Santiago y a Buenos Aires. Y eso me produjo un montón de cosas, las lágrimas en el himno, o la desesperación de jugar los dos partidos. Hoy los chicos te imitan, la gente de mi edad nunca vio a Argentina campeón del mundo. ¿Y ahora los chicos a quién van a tomar de ídolo? A un Lautaro Martínez, a un Julián Álvarez por los festejos. Los chicos buscan ejemplos, yo siempre digo que los ejemplos son la madre y el padre. Pero en lo deportivo, yo lo miraba al Pato Abbondanzieri, o el Pelado Barthez cuando era chico, porque hacían cosas diferentes. Y hoy que imiten el baile es muy lindo", cerró el Dibu Martínez.