Las sorpresas y las omisiones del gabinete de Alberto Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El periodista Diego Schurman analiza en la entrevista con Télam algunos de los perfiles que lo sorprendieron durante la última campaña electoral y, a la luz de esos roles, indaga en cómo se conformó el actual gabinete nacional.



Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete, y Leandro Santoro, legislador porteño, son dos de las figuras que más lo sorprendieron respecto a su rol en la conformación del equipo porque, según explica, "esperaba que tuvieran cargos más altos por su desempeño en el transcurso de la campaña".



-¿Hay alguna figura que viste actuar durante la campaña y después, cuando se armó el gabinete, te sorprendió que no haya estado?



- Hay alguien que por decisión propia quizás no tiene un primer cargo que es Cecilia Todesca. Ella y Matías Kulfas tuvieron mucha actividad durante la campaña en los encuentros con los fondos de inversión, lo que no fue una tarea grata, ya que al principio les reclamaban reforma laboral y previsional, les achacaban que con Alberto iba a ser Venezuela, repetían un poco el speech de los informes que hacía (Nicolás) Dujovne respecto a lo que proponía la oposición en ese momento. Después de las PASO eso empezó a cambiar porque pensaron que podían ganar.



Cecilia Todesca fue una persona que tuvo mucha participación durante la campaña con un muy bajo perfil. Hay otras figuras que tienen muy buena relación con Alberto y uno imaginaba que iban a tener un lugar destacado como, por ejemplo, Leandro Santoro. Es una relación que nace por una diferencia vía Twitter, que quedó expresada en esa red social y después los llevó a tomar un café. Es un tipo que ha sido un cruzado en la defensa de Alberto en los medios, antes y durante la campaña. Cuando se entera que va a ser candidato, le empieza a decir presidente y se genera un vínculo fuerte. Uno imaginaba que iba a tener un ministerio, una secretaría, pero por ahora no. Es cierto que esto recién empieza. Después hay gente que estaba muy cerca pero no imaginaba que iba a tener un cargo inmediato como Aníbal Fernández, interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT). Han tenido un momento de furia, en el que se dijeron de todo menos lindo, pero en esta campaña se llevaron bien, estuvieron cerca y el sábado del anuncio de la candidatura, Aníbal estuvo en su casa.



- El libro profundiza y abre el plano aportando datos sobre noticias de actualidad: en estos días se anunció que Ricardo Alfonsín será embajador en España y contás que era un cargo que deseaba el actual presidente. Lo mismo sucede con el encuentro con el Papa que se concretó la semana pasada.



- Sí, en el libro cuento cómo venían las negociaciones con el Papa, lo entregué a fines de diciembre y salió casi en simultáneo la noticia del encuentro, que finalmente se concretó hace unos días. Por otro lado, el sueño de Alberto Fernández era articular al peronismo, lograr la unidad y después irse como embajador a España, que es un lugar en el que da clases. Terminó designando a Alfonsín, a quien Massa mencionó en algún momento como posible titular de la Oficina Anticorrupción.