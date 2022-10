Las virales frases de Ángel Correa sobre la intimidad de la Selección Argentina

Mientras un lugar en el Mundial de Qatar 2022, el futbolista Ángel Correa dejó frases que son furor. El jugador del Atlético de Madrid es uno de los varios que no tiene asegurado su convocatoria en la Selección Argentina, como así también Paulo Dybala y Joaquín Correa. Sin embargo, en las últimas horas, el guerrero del "Cholo" Simeone dialogó con la prensa y se volvió viral por sus declaraciones.

En relación al desperfecto físico que lo casi lo margina de la Finalissima contra Italia, hizo mucho ruido. "Eso fue algo complicado. Ya llevaba varios días que se me estaba viendo el alambre que tengo en el pecho. No le dije nada al doctor de la Selección porque quería estar en la Finalissima con el grupo", partió diciendo el futbolista de 27 años, quien tiene una prótesis desde 2014 por una operación de corazón.

"Después de que pasó el partido (ante Italia) me agarró un poco de miedo, a mi familia también, me dijeron que le diga al doctor porque se podía llegar a infectar y podía ser grave. No era un dolor, se me había abierto la cicatriz. Se me asomaba el alambre que tengo. Cuando lo hablé con el doctor, era lo mejor volver a Madrid para poder solucionarlo rápido", aportó también Correa.

Luego, Ángel profundizó: "Me siento bien. Cada año voy creciendo más, lo noto adentro de la cancha. Quizás años atrás era más acelerado y quería resolver la jugada de otra manera, ahora voy entendiendo un poco más el fútbol y se disfruta de otra manera. El Cholo Simeone tuvo mucho que ver en esto, ya son muchos años que vengo trabajando con él, aguantándolo, ya lo ven todos como es. Es insoportable (ríe). Siempre quiere ganar, lo ve así al fútbol".

¿Acompañará a la Selección Argentina en el Mundial?

"Con tal de ir a Qatar, voy de aguatero, de cualquier cosa. A medida que se acerca la fecha, los nervios se sienten cada vez más. Creo que el grupo está muy bien, lleva muchísimo tiempo trabajando juntos y las cosas están saliendo bien, así que hay que seguir de esta manera. Me siento parte del grupo, cada vez que me ha tocado jugar, creo que lo he hecho bien. Está claro que últimamente está siendo fácil por la calidad de jugadores que tiene la Selección y por la dinámica que lleva, toda positiva, que cada jugador que entra lo hace bien", resolvió.

Para cerrar, Ángel Correa dijo: "Ojalá esté adentro de la lista. Es la idea y es para lo que trabajo. Representar al país sería lo máximo. Tuve la suerte de poder estar siempre y poder acompañar al grupo. Cada vez que me tocó hacerlo, lo disfruté al máximo porque vestir la camiseta de la Selección es lo más lindo. Ya me pasó en 2018 que estuve en la prelista y me lo perdí. Eso me afectó muchísimo, estar ahí es el sueño de todo chico. Que ya falte tan poquito hace que se note el nerviosismo. A Messi se lo ve muy feliz, disfrutando cada vez que va a la Selección. Eso es bueno para todos y más para nosotros, que nos hace disfrutar en cada entrenamiento y cada partido".