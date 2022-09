Andrés Cantos, el policía sanjuanino que participó y llegó a la final de La Voz Argentina, llegó a la provincia y fue recibido por sus compañeros de la fuerza. El recibimiento fue en la terminal de San Juan e incluyó abrazos y aplausos.

En la bienvenida que le dieron sus compañeros, los miembros de la fuerza hicieron una fila para abrazarlo. No faltaron los carteles de aliento y las fotos de sus seguidores.

Andrés escribió: “Fue hermoso el recibimiento que tuve. Mi pilar principal, mi familia hermosa y mis amigos de fierro”.

Además, agradeció a la Policía de San Juan; al secretario de Seguridad, Carlos Munisaga; al jefe de Policía, Luis Walter Martínez; y al jefe de la Banda de Música de la Policía de San Juan, José Trigos. “A cada compañero de la Banda que me hicieron el aguante a la distancia, siempre agradecido por ello, no me esperaba esa maravillosa sorpresa”, agregó.

Por último, el agradecimiento alcanzó al ministerio de Turismo y Cultura y la ministra, Claudia Grynszpan.

Su paso por La Voz

Andrés fue uno de los sanjuaninos que quedó en certamen musical La Voz Argentina. Además de Cantos, también fueron seleccionados: Emilia Soler, Lucas Bongiovanni, Nicolás Olivieri y Dandara Guinaraes.

Si bien algunos quedaron en el camino, todos tuvieron una destacada participación. En el caso de Andrés se trata de una revancha, porque en 2021 se presentó, pero no pasó de las selecciones.

En esta oportunidad inició en el Team Montaner, pero Lali “se robó” al participante en la instancia de los knockouts.

Ahora, el policía será uno de los que participará en los festejos en la semana de las juventudes.