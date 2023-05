¿Last Dance? Joan Laporta asegura que buscará cerrar la vuelta de Lionel Messi al Barcelona

El Presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, habló en las últimas horas sobre Lionel Messi y la chance de regresar. El mandatario del cuadro catalán no se guardó nada y, por su puesto, tocó el tema que causa ansiedad en todos: el futuro del mejor jugador del mundo. Sin dar ninguna certeza de lo que puede ocurrir, sí indicó que tiene la intención de analizar cómo poder concretar su retorno.

"Leo aún está en París, con situaciones no agradables. No querría ahora molestarlo. Intentaremos mejorar el equipo en todas las líneas. Yo he hablado con Messi para reconducir la situación. Fue muy agradable. Nos hemos enviado mensajes últimamente. Hemos recuperado la relación. Messi quiere al Barça, siente este club como su casa", comenzó diciendo Laporta en diálogo con la Cadena TV3.

A su vez, Joan también agregó: "La verdad es que la conversación fue cariñosa y agradable. Le felicité por el Mundial. Él ha vuelto. Nos conocemos desde hace muchos años, hay relación". Sin dudas, estas palabras son las que emocionaron a todos los fanáticos del Fútbol Club Barcelona, los que se ilusionan con poder tener a Lionel Messi una vez más con la camiseta del culé.

En cuanto a la millonaria oferta del Al-Hilal, el presidente del Barcelona argumentó lo siguiente: "¿Arabia? El Barça es el Barça. La historia y el sentimiento es más fuerte. En Arabia están haciendo un buen trabajo, invirtiendo, pero insisto, el Barça es su casa. No queremos entrar en grandes cifras porque sería recular. No son cifras que debemos afrontar ni con Messi ni nadie".

Lo que viene para Barcelona y Messi

En la previa de una temporada 2023/24, el culé intentará volver a pisar fuerte en el terreno internacional. Es justamente por eso que Laporta aprovechó la instancia para revelar más detalles sobre la estrategia del próximo mercado de transferencias. "Tenemos el mercado bastante trabajado. Estaremos en condiciones de reforzar todas las líneas si la Liga nos aprueba el plan de viabilidad. Todos los jugadores quieren venir al Barça", cerró.