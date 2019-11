Laura Cierva, la bisnieta aviadora del precursor del helicóptero que busca revitalizar su legado

La bisnieta aviadora del inventor del autogiro, la primera aeronave de ala giratoria y precursora del helicóptero, está en la Argentina como parte de su "vuelta al mundo en busca del C30", con el que se propone "visitar" los once ejemplares de este modelo que se conservan en el mundo y participar del II Encuentro de Mujeres en Aviación, que concluye hoy en Villa María.



Se trata de la española Laura de la Cierva, cuyo bisabuelo, Juan de la Cierva Codorniu (1895-1936), hizo "el mayor aporte a la aeronavegación mundial" cuando en 1920 dio vida a la primera aeronave que, en lugar de tener dos alas fijas, tenía cuatro aspas sujetas a un rotor y podía despegar o aterrizar en un espacio físico reducido.



El invento llegó sólo 17 años después de que los hermanos Wright crearan el primer aeroplano, y 42 años antes de que Igor Sikorsky desarrollara el primer helicóptero.



"Él cambió el concepto de volar", aseguró a Télam de la Cierva, antes de partir hacia la localidad cordobesa de Villa María, para participar del evento que la tuvo como invitada especial.



Artista plástica y diseñadora, la mujer preside hoy la "Asociación Juan de La Cierva Codorniu", dedicada a difundir el legado de su bisabuelo.



Su apuesta a futuro es reabrir la firma familiar "De Cierva Autogiro Company" para producir el "Juanito C30", un "autogiro moderno pero con la misma estética del original", creado por su bisabuelo en 1933, tres años antes de morir en un accidente, a los 41 años.



Como "complemento" de ese proyecto, la piloto salió en búsqueda de los tres autogiros que sobreviven fuera de Europa, y Argentina resultó ser la primera parada de su periplo.



Es que en el Museo Nacional de Aeronáutica de la localidad bonaerense de Morón se encuentra el "C30A matrícula LV-FBL", que espera por Laura, quien la semana que viene seguirá viaje a Florida y Sidney.



"Él desde pequeño soñaba con volar: hacía aviones de papel y construía maquetas que tiraba por las laderas", contó sobre la infancia de su abuelo en Murcia.



Ya en su adolescencia y viviendo en Madrid, Juan se hizo amigo de dos jóvenes unidos por la misma pasión: "innovar en el mundo de la aviación".



"Se escapaban a tirar aeroplanos que construían con complicidad de sus madres, que les dejaban un poquito de dinero, les daban las cortinas o tablas de sillones viejos para que construyeran sus inventos", contó.



Poco tiempo después y con sólo 16 años, Juan logró hacer volar un biplano tripulado que tuvo la particularidad de ser "el primer avión trimotor de la historia".



"Después de varios vuelos controlados, ese aparato se estrella y acaba destrozado. Entonces él se pone a investigar y concluye que las fuerzas de sustentación hacían entrar en pérdida los aviones de ala fija", explicó Laura.



Fue en la búsqueda de "la aeronave más segura de todos los tiempos" que De la Cierva se abocó a la creación del autogiro, inspirándose para ello en "los diseños de Da Vinci, el funcionamiento de los trompos chinos y las semillas de tipuana, que autorrotan al caer".



"El primer vuelo de ala rotatoria aerocontrolado ocurrió el 31 de enero de 1923 entre Cuatro Vientos y Getafe, dos bases aéreas madrileñas distantes a cuatro kilómetros", contó.



Era el C4, el cuarto prototipo de la serie que desembocaría en el C30, que fue "la madurez del autogiro".



"Fue el C30 el primero que se construyó en serie tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, utilizándose para servicios militares, de rescate, para particulares y hasta para entregar el correo", detalló.



Según Laura, si su bisabuelo no inventó también el helicóptero fue "porque no quiso".



"Él sostenía que era mucho más seguro su autogiro, y de hecho los primeros helicópteros se caían porque no tenían su sistema de autorrotación, que acabaron incorporando", apuntó.



El nacimiento de los helicópteros ocasionó el declive de los autogiros hasta su casi desaparición, pero hoy en día experimentan cierto resurgimiento de la mano de la aviación deportiva.



"Decidí retomar tanto legado que dejó pendiente mi bisabuelo, por eso tomé sus últimos planos y estoy desarrollando el autogiro moderno. Contamos con la mejor tecnología y vamos a hacer cinco piezas históricas justo como él las dejó, pero también nuevos autogiros anfibios, monoplaza, helicópteros y aviones con autorrotación", adelantó la mujer.



Y completó: "Juan de la Cierva debe estar en el lugar que tiene que estar y demostrarle a la gente que el futuro ya está inventado, que lo inventó él".