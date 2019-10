Lautaro Acosta volvería al ataque de Lanús ante el puntero Boca

El delantero de Lanús, Lautaro Acosta, volvería a la titularidad, recuperado de una molestia en el aductor derecho, frente a Boca Juniors, uno de los punteros de la Superliga, en el partido a jugarse el jueves a las 21.10, con arbitraje de Fernando Rapallini, por la undécima fecha del certamen.



El 'Laucha', quien no pudo jugar frente a Talleres, por la Superliga, y ante Independiente, por cuartos de final de la Copa Argentina, a consecuencia de la lesión que sufriera en el cotejo con Rosario Central, por la novena fecha de la Superliga, ya tuvo el alta médica el miércoles 23 pasado, pero el técnico Luis Zubeldía no quiso arriesgarlo en el partido con los 'rojos', el último viernes, pensando en el compromiso con los 'xeneizes'.



Aún el entrenador no confirmó el equipo pero se estima que el capitán Acosta estará por el extremo izquierdo del ataque en reemplazo del juvenil Alexandro Bernabei, que tuvo destacada actuación en sus dos primeros partidos en primera división.



En el último entrenamiento de mañana, Zubeldía definirá los titulares que enfrentarán a los de Gustavo Alfaro, con la gran oportunidad de superar a Boca en la tabla de posiciones, en caso de ganarle, lo que le permitiría afirmándose en la lucha por el torneo y, en especial, pugnar por la clasificación a la Copa Libertadores.



La formación sería, entonces, con Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti y Nicolás Pasquini; Lucas Vera, Facundo Quignón y Marcelino Moreno; Carlos Auzqui, José Sand y Acosta o Bernabei.



Tras la práctica de mañana, el plantel almorzará en la pensión del fútbol juvenil y luego se concentrará en el hotel Holiday Inn, de Ezeiza