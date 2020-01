Lautaro: gol y expulsión en el empate de Inter ante Cagliari

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El argentino Lautaro Martínez abrió el marcador en el empate de Inter ante Cagliari 1 a 1, de local, y en el tiempo adicionado sufrió su primera expulsión en la Serie A de Italia, lo que motivó una intempestiva reacción contra el árbitro Gianluca Manganiello.



El "Toro" sumó la undécima conquista en la temporada con un cabezazo de pique al suelo cuando se jugaban 29 minutos del primer tiempo.



Cagliari igualó a través del belga Radja Nainggolan a los 33m. de la etapa final y en el descuento, con el equipo local desesperado en busca del triunfo, el ex futbolista de Racing se ganó la segunda amonestación y consecuente roja debido a un reclamo airado por un foul no cobrado.



Lautaro se le puso cara a cara al juez y tuvo que ser retirado por su compañero Nicolo Barella, pero sus nervios no calmaron porque, mientras abandonaba el campo de juego, lanzó insultos con la mirada sobre el cuarto árbitro y golpeó repetidamente un acrílico ubicado en las escaleras rumbo a los vestuarios.



Inter permanece como escolta del torneo italiano con 48 puntos y una diferencia parcial de tres respecto del líder y defensor del título, Juventus, que visitará a Napoli desde las 17.45



Cagliari, que contó con Giovanni Simeone desde el inicio y el ingreso de Lucas Castro en el segundo tiempo, marcha sexto con 31 unidades, en el último puesto de clasificación a las copas europeas.







. Resumen de la 21ra. fecha:



Viernes: Brescia 0-Milán 1.



Sábado: SPAL 2013 1-Bologna 3; Fiorentina 0-Genoa 0 y Torino 0-Atalanta 7.



Hoy: Inter 1 (Martínez)-Cagliari 1 (Nainggolan); Parma 2 (Gagliolo y Kulusevski)-Udinese (Juan Musso y Rodrigo De Paul) 0; Sampdoria 0-Sassuolo 0 y Hellas Verona 3 (Dawidowicz, Pessina y Pazzini)-Lecce 0. Más tarde: Roma-Lazio (14:00) y Napoli-Juventus (17:45).







Posiciones: Juventus 51 puntos; Inter 48; Lazio 45; Atalanta y Roma 38; Cagliari, Parma y Milan 31; Hellas Verona 29; Bologna y Torino 27; Fiorentina 25; Napoli y Udinese 24; Sassuolo 23; Sampdoria 20; Lecce 16; SPAL 2013, Genoa y Brescia 15.