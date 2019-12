Lautaro Martínez anotó un doblete en el triunfo del Inter, que llegó a la cima de la Liga de Italia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero argentino Lautaro Martínez anotó un doblete en el triunfo por 2-1 del Inter ante SPAL 2013, resultado que le permitió al "Neroazzuro" alcanzar la punta del torneo, en un encuentro correspondiente a la 14ta. jornada de la Serie A de Italia.



El atacante nacido en Bahía Blanca convirtió a los 16 y 41 minutos de la primera etapa, mientras que Mattia Valoti descontó a los cinco minutos del segundo tiempo, en un partido que se desarrolló en el estadio Giuseppe Meazza, de la ciudad de Milán.



De esta manera, el ex jugador de Racing Club alcanzó la marca de 12 goles en la misma cantidad de encuentros jugados en el Inter, entre la Serie A y la Liga de Campeones de Europa.



A raíz de la victoria, Inter quedó como líder absoluto del Calcio con 37 unidades, una más que Juventus (36) que -a primera hora- empató 2-2 ante Sassuolo.



En el equipo de Turín actuaron los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, quien ingresó en la segunda mitad y a quien le cometieron la infracción penal que derivó en el empate definitivo logrado por el astro portugués Cristiano Ronaldo.



Leonardo Bonucci había abierto la cuenta para los dirigidos por Maurizio Sarri, mientras que Jeremie Boga y Francesco Caputo conquistaron los tantos de Sassuolo.



En otro de los encuentros, Lazio, con el argentino Joaquín Correa en cancha, goleó 3-0 a Udinese, que contó con la presencia del futbolista del seleccionado argentino, ex Racing, Rodrigo De Paul.



Los goles del conjunto romano, que se mantiene en la tercera posición con 30 puntos, fueron convertidos en dos oportunidades por el delantero Ciro Inmóbile y el español Luis Alberto, de penal.



Roma, el otro equipo de la capital, trepó al cuarto puesto tras vencer a Hellas Verona por 3-1, como visitante, con un gol del argentino Diego Perotti.



El ex Boca Juniors comenzó como suplente pero ingresó en el primer tiempo por la lesión de Justin Kluivert, autor del primer gol, y en el último minuto marcó, de penal, el gol de la victoria del equipo dirigido por el portugués Paulo Fonseca, quien sobre el final dispuso la entrada del defensor Federico Fazio.



Este fue el primer gol del "Monito" en su quinta temporada consecutiva en Roma, que cerró el resultado con el tanto del armenio Henrij Mjitaryán.



Además, Milan, con el defensor Mateo Musacchio (ex River), se impuso por 1-0 y en condición de visitante al Parma, con gol del francés Theo Hernández.



Bologna, con Rodrigo Palacio como titular y Nehuén Paz suplente, logró una importante victoria para su lucha por la permanencia en el estadio San Paolo de Nápoles tras vencer al local por 2-1.



Las principales posiciones de la Liga de Italia son: Inter 37 puntos; Juventus 36; Lazio 30; Roma 28; Atalanta y Cagliari 25; y Napoli 20.