Lavagna dijo en la Universidad de Mar del Plata que va a ganar "la excepcionalidad positiva"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a la presidencia por Consenso Federal, Roberto Lavagna, afirmó que la Argentina tiene "dos excepcionalidades: una positiva, que son los recursos y una negativa, que es el resultado de conductas fallidas no asumidas. Creo que va a ganar la positiva" dijo y agregó que "va a nacer de los más jóvenes", al hablar en la Universidad Nacional de Mar del Plata.



Al explicar el concepto de excepcionalidad positiva dijo que es "la dotación de recursos, la disponibilidad de recursos que el país tiene: recursos humanos, naturales y de capital. Hay pocos países en el mundo con la dotación de recursos de la magnitud que tiene Argentina. Los tres factores de la producción están a disponibilidad del país", aseguró.



"Creo que va a ganar la excepcionalidad positiva. Los recursos están ahí. Las excepcionalidad negativa es el resultado de conductas fallidas que no son asumidas. La responsabilidad de sacar esto adelante va a nacer de los más jóvenes", dijo.



Lavagna fue el primer candidato presidencial en visitar las instalaciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata durante la campaña electoral.



Al respecto, manifestó: "Es una gran alegría para mí estar en la universidad pública. Nunca le digo que no cuando hay invitaciones. Para mí la educación pública tiene prioridad absoluta".



Sobre la crisis económica Lavagna consideró que "esta performance tan baja se da luego de dos gobiernos distintos, con dos políticas económicas opuestas entre sí, y con un resultado concreto: estancamiento. La responsabilidad es de la dirigencia".



Y agregó: "El hambre ha reaparecido, principalmente en los conurbanos de las ciudades más grandes".



"Cuando uno gobierna, la cantidad de problemas son infinitos. Si la economía está parada, si la economía no responde, los problemas esenciales no pueden ser asumidos con seriedad", analizó.



Luego Lavagna dialogó con estudiantes acerca de los desafíos económicos para el futuro. A su lado, estuvieron presentes el candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo "Bali" Bucca, el candidato a Intendente de General Pueyrredón, Santiago Bonifatti, y la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Mónica Biasone.