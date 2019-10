Lavagna propuso crear una "nueva ley de coparticipación federal" y un "replanteo territorial"

El candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, prometió que si gana las elecciones del próximo domingo va a impulsar una "nueva ley de coparticipación federal" y un "replanteo territorial del país para cambiar algunos estímulos", en función de los problemas estructurales generados por la "expansión del conurbano bonaerense" y de otros sitios extrarradio de las grandes ciudades del país.



"Estos conurbanos tienen en común una prestación deficitaria en materia de salud, saneamiento o basura", que reclaman para el ex ministro de Ecomía de Néstor Kirchner, la puesta en marcha de políticas en auxilio de las economías regionales que, a juicio de Lavagna, "se están hundiendo por esta situación", que nada tiene de parentesco con el federalismo.



Lavagna presentó sus ideas de gobierno en el contexto del primer debate presidencial creado por ley (el domingo anterior tuvo una primera parte en Santa Fe), que se realizó esta noche en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Ciudad de Buenos Aires.



Al presentarse en el debate, el veterano economista reiteró, al igual que la semana pasada, que "los errores que no se reconocen son errores que se repiten", y culpó a los otros candidatos de empeñarse en "sacar de la discusión los temas centrales" para tratar cuestiones secundarias.



El referente máximo de Consenso Federal afirmó, al referirse a su política de seguridad, que "ni el gatillo facil ni la mano dura, aunque tampoco la mano fofa para defender la seguridad de nuestras familias", luego de superar una suerte de vahído de varios segundos, en los que pareció desconcentrarse y quedó en silencio.



El ex ministro de Economía desechó en ese segmento utilizar 27 segundos de los dos minutos asignados para hablar de su propuesta en materia de seguridad; luego se mostraría más seguro y relajado.



Con posiciones siempre más conciliadoras que la de sus contrincantes, Lavagna manifestó su preocupación por "los riesgos de excesos de las fuerzas de seguridad", aunque al mismo tiempo prometió que, en caso de ganar el domingo próximo, promoverá el "reconocimiento de la sociedad" a las fuerzas de seguridad cuando éstas cumplan sus tareas de acuerdo a la ley.



También habló de la conveniencia de adoptar políticas de prevención y coordinación entre la sociedad y las fuerzas de seguridad para "evitar entraderas y atracos".



En materia de una mayor calidad institucional, Lavagna dijo que debe ejercerse un "mayor control por parte del Parlamento y de la Justicia sobre los presidentes".



El candidato presidencial de Consenso Federal cerró su participación con una recomendación: "Nadie debe creer que el poder de un Presidente es para siempre", y aseguró que en en caso de llegar a la Casa Rosada, alentará debates como los de esta noche, aunque volvió a señalar que el tema de mayor preocupación debería ser la creación de empleo, especialmente para los jóvenes, que lo merecen. Viva la Patria".