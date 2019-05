Lavagna tildó al acuerdo de Gobierno de “especulación política”

Luego de enterarse de la negociación para firmar un acuerdo de diez puntos entre el Gobierno y referentes peronistas de Argentina Federal, el economista Roberto Lavagna habló de "especulación política" y "marketing".

El candidato a presidente no fue convocado al diálogo entre el oficialismo y la oposición. Por eso, mediante una seguidilla de tuits, el ex ministro de Economía planteó: "Está claro que el Gobierno atraviesa una seria crisis de confianza. No hay que jugar con las expectativas de la gente a partir de la especulación política y los titulares de los diarios. Consenso es escucha sincera de los que piensan distinto, no marketing".

"El diagnóstico evidente es que el Gobierno fracasó en su política económica, por lo que debe cambiar de receta. En los 10 puntos que se publicaron ni se menciona el crecimiento de la economía. Podemos saber entonces que no funcionarán. Cómo venimos advirtiendo desde 2016", concluyó en la red social Twitter.