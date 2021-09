A una mujer le arrebataron un bolso con una costosa medicación: "No sé qué voy a hacer ahora"

El agradable momento que pasó Sandra Fernández, de 53 años, junto a su nieta se convirtió en una pesadilla al volver a casa. Ambas volvían el lunes en el colectivo de la línea 28, iban hacia la casa de la mujer en el barrio Chimbas II, pero antes de llegar a destino fueron víctimas de un robo.

Cerca de las 19 el transporte público circulaba por la villa Candelaria, iba despacio porque adelante circulaba un camión a baja velocidad. En ese momento, Sandra iba sentada en los primeros lugares con su mochila en la falda cuando un ladrón se trepó al colectivo, forcejeó con ella y le arrebató el bolso. La fuerza que hizo el delincuente fue tanta que la mujer se cayó y quedó tendida en el suelo y con parte de su cuerpo en el primer escalón. Se levantó rápidamente y se bajó del rodado.

“Por favor sólo te pido que me devuelvas la medicación que es muy cara y no tengo manera de comprarla”, le dijo a los gritos mientras corría detrás de él.

La desesperación era tanta que hasta le pidió al conductor de una moto que la subiera y lo persiguiera al delincuente, pero eso no ocurrió.

“Había muchísima gente alrededor y nadie me ayudó, nadie hizo nada”, contó.

En el bolso Sandra tenía los medicamentos que usa para tratar el vértigo y las convulsiones que sufre. Según relató a DIARIO HUARPE, entre los dos salen alrededor de $15.000, dinero que le cuesta mucho conseguir, ya que trabaja como movilera de un medio digital y también como empleada doméstica.

En su mochila además llevaba $7.000, el celular, su documento y el de su madre, su carnet de vacunas, tarjetas, una campera, las llaves de toda su casa y hasta unas pulseras de plata, todo eso se lo llevaron.

Al mediodía de este martes aún seguía con nervios. “No dormí nada anoche”, comentó. Incluso, tuvo que llamar a cerrajeros para que cambiaran todas las cerraduras porque le llevaron hasta las llaves de su placard.

“Les pido por favor que si encuentran la medicación o la documentación me avisen, es lo único que me importa porque sé que el dinero no lo voy a encontrar”, cerró Sandra.