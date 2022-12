"Le contaré a mis hijos que jugué con él": defensor croata elogió a Messi

Luego del triunfo de la Selección Argentina en semifinales del Mundial, Lionel Messi fue totalmente elogiado. Un defensor de Croacia, quien llegó a ese cruce como uno de los mejores del certamen, no pudo contener a "La Pulga". Habló con la prensa después del partido y dejó varias frases interesantes. Se trata de Josko Gvardiol, el central de 20 años que jugó con una máscara en su rostro.

"Había jugado contra Messi en el pasado, pero es un jugador completamente diferente cuando tiene la camiseta de su selección", fue lo que partió diciendo Gvardiol ante la prensa. Claramente le costó y mucho tener que frenar al "10" de la Selección Argentina. Si bien tuvo un gran compromiso, no pudo hacer nada cuando Lionel encendió los motores y sacó lo mejor de sí mismo.

Publicidad

A su vez, el central del RB Leipzig de Alemania aportó que "sería "bueno recibir el reconocimiento al mejor jugador joven del torneo, pero sería aún mejor volver a casa con una medalla", si es que logran quedarse con el tercer puesto frente a Marruecos el sábado. Las lágrimas que se le vieron en el rostro no fueron por los fallos, sino "por otras cosas". "Pero no hay jugador que no cometa errores, sobre todo en la posición de la defensa. Los errores son una parte intrínseca del deporte y seguramente habrá más", agregó.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Intentaré que sean los menos posibles. Todavía tenemos dos días para trabajar y estoy seguro de que estaré en condiciones", sentenció Josko Gvardiol. Siendo de esa manera, en relación al gran nivel mostrado en la última línea del elenco liderado por Zlatko Dalic, mencionó: "La defensa no está formada sólo por los defensas y el portero, comienza desde Kramaric. Simplemente hay que funcionar todos unidos".

La palabra de Lionel Messi

Por otro lado, Lionel Messi aseveró: "Pasan muchas cosas por la cabeza. Muy emocionante ver todo esto. Ver a esta gente, la familia… Durante todo el Mundial fue algo increíble lo que vivimos. Vamos a jugar el último partido, que es lo que queríamos. Hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto, disfrutando desde que llegamos al Mundial más allá de que empezamos perdiendo. Estábamos confiando, le pedimos a la gente que confíe, sabemos lo que somos. Este grupo es una locura. Una vez más Argentina está en una final del mundo, a disfrutar de todo esto".