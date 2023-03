¡Le contestó! La respuesta de Martín Demichelis a Frank Kudelka

Tras derrotar a Racing de Córdoba en la Copa Argentina, Martín Demichelis no se guardó nada. En conferencia de prensa, el entrenador de River no sólo hizo un análisis del gran debut en el certamen, sino que le contestó a los periodistas sobre las frases de Frank Darío Kudelka. En la victoria ante Lanús por la Liga Profesional, el antes mencionado y Andrés Fassi, el presidente de Talleres de Córdoba, lo liquidaron por no saludar.

"Me sirve para pedirle disculpas al intendente de Lanús y al presidente del club. Desconocía que se habían quedado sin luz. Llegamos una hora antes del partido y al no haber ventilación en el vestuario la pasamos mal. Soy nuevo en el fútbol argentino como entrenador y trato de cumplir los protocolos. Por eso no me paré. No me pongo en el trono de nadie. Tengo la imagen de que el entrenador local va a saludar al visitante. Yo soy de un pueblo muy chico y humilde y me saludo con todos de la misma manera", indicó Demichelis.

Luego, Martín agregó: "Si lo veo diez veces, lo saludo. No pasa nada, cuando lo vea le daré un abrazo. Me sorprendió desde el lado de Andrés a quien conozco porque en dos oportunidades me ofreció el cargo de la institución. Me llenó de mensaje a mí y a mi representante. Me subo a la declaración de Brito, como cordobés, es muy mal contador de chistes. ¿Si voy a hablar? No, no hace falta hablar con él".

Demichelis y la Copa Argentina

"Primero, la confianza a la manera de trabajar del plantel. Segundo, hubo jugadores que llagaron con ciertos golpes y dolores como Enzo (Pérez), Milton (Casco), Nico De la Cruz llegó justo y están todos peleando por jugar. Con Franco (Armani) charlamos antes del partido y él fue el primero en apoyar el ingreso de Ezequiel. Tengo un plantel dispuesto a trabajar", indicó el DT de River por el triunfo.

Para sentenciar, Martín Demichelis aprovechó la instancia para resaltar el rendimiento del equipo ante Racing de Córdoba: "Por el resultado y el volumen que generamos es lo que al hincha le gustaría ver en todos los partidos. El socio de River paga el abono más caro de la Argentina y tengo una preocupación sobre lo que veníamos haciendo. Venimos de un triunfo difícil en la cancha de Lanús".