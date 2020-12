Le dieron el alta y decidieron no detener a la mujer del presunto aborto en Tres Esquinas

Lorena Silva se convirtió en la protagonista de un hecho que conmocionó a la provincia y luego su durísima historia conmovió a todos. Se trata de la madre de cuatro hijos que vive en una casa muy precaria quien habría sufrido un aborto, todavía no determinan si espontáneo, en su vivienda en Tres Esquinas. Este sábado, DIARIO HUARPE confirmó que desde el 24 en la tarde se encuentra nuevamente en la casa de su madre, recuperándose.

El caso causó revuelo, porque los primeros datos indicaban que se trataba de un feto de alrededor de 7 u 8 meses y que Silva había escondido los restos tras una heladera. Casi sin fuerzas, la mujer perdió una gran cantidad de sangre y quedó internada primero en el Ventura Lloveras y luego en el Hospital Rawson. Le dieron al menos dos paros cardiorrespiratorios y su vida peligraba, pero logró recuperarse.

Tras el primer revuelo, fue la historia de la mujer la que quedó en el centro de la escena. Es que Silva había escapado recientemente de una relación violenta con un hombre que la golpeó y amenazó con un arma a su madre y una hermana. La precaria situación en la que vivía, en una construcción de adobe y caña improvisada en el patio de la casa materna era la solución de emergencia que los Silva habían hallado para que Lorena no siguiera viviendo con el agresor. La familia se mantenía a duras penas trabajando en la cosecha en fincas cercanas, algo que la protagonista también hacía hasta pocos días antes del presunto aborto.

Pero tras el drama y las sospechas de que incluso la mujer podía haber atentado contra la vida de su hijo, desde la Justicia no hubo orden de dejarla detenida. Si bien este medio intentó desde el pasado jueves obtener información sobre la carátula de la causa o el resultado de la autopsia del feto, no hubo respuestas por parte de las autoridades.

La única que habló fue Margarita Silva, madre de la mujer de 38 años y quien el pasado miércoles relató lo que había sucedido. La mujer contó que la familia vuelve lentamente a tener cierta paz, tras el miedo, la urgencia médica y hasta la condena social. “Gracias a Dios los niños están bien, Lorena se está recuperando, mis hijos están acá y le han dado el alta. Cuando ella llegó hasta acá fue una cosa que no le puedo ni explicar, de alivio porque está con nosotros”, contó la mujer, quien ahora está a cargo del cuidado de su hija convaleciente y los cuatro nietos.

Lorena, mientras tanto, no ha dicho mucho a su madre. “Se está recuperando y lo único que yo quiero es que esté mejor, cuando pueda hablar nos dirá”, aseguró la mujer.

En cuanto al proceso judicial, los Silva está en búsqueda de un abogado, aunque por el momento no les han dicho si Lorena está o no imputada. “La despacharon con remedios y le dijeron que la podían llamar a declarar, pero no sabemos nada más. Cuando pasen estos feriados uno de mis hijos irá por la Villa Media Agua”, aseguró Margarita. Es que la familia vive en Tres Esquinas, un grupo de casas que está a algunos kilómetros de la villa cabecera del departamento.

Mientras tanto, contó la mujer, la familia está concentrada en que la mujer se recupere y que los hijos de entre 18 y 9 años puedan estar con ella. Además, decidieron construirle un nuevo espacio en el patio de la casa de Margarita y están buscando, entre todos, ahorrar o conseguir materiales de construcción para que los cinco puedan tener un lugar digno para vivir. Serán los hermanos de Lorena quienes construirán un reemplazo del ranchito al que no le había podido ni poner una puerta hasta ahora.