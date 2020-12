Aterrorizada y sola: cómo era la vida de la mujer que parió y escondió el feto en Sarmiento

"Es una buena madre" y "el error que le pasó" son las frases que más repite Margarita Silva, cuando habla de lo que sucedió con su hija Lorena, quien parió en soledad y luego ocultó el feto antes de casi desangrarse. Todavía no determinan si el niño nació con vida o si fue un aborto espontáneo o inducido. En su testimonio, la madre de la mujer asegura que no sabía del embarazo y que ella no vio el cuerpo sin vida hasta que lo encontró la Policía horas después.

La madre de la mujer de 38 años contó a DIARIO HUARPE cómo su hija salió adelante tras escapar de una relación violenta y un intento de femicidio. Cómo durante años trabajó todos los días cosechando para mantener a los cuatro hijos que tuvo de ese matrimonio y que "a los niños no le falta ni comida ni calzado". Incluso, siguió en sus labores en las fincas cercanas de Tres Esquinas hasta días antes del fatídico hecho, que ocurrió en la mañana de este lunes.

La humilde la construyeron los hermanos de Lorena. (Foto Sergio Leiva)

Margarita repite que su hija no le dijo nada del embarazo, que no sospechaban porque hasta hace unos días seguía su día a día esforzándose al sol de Sarmiento en la cosecha de melones. "Ni siquiera me contó que salía con algún muchacho. Ella después de lo que le pasó era muy callada, no decía nada porque tenía miedo".

"Lo que pasó" fue un ataque de su ex marido quien, tras golpearla durante años, cuando ella escapó, fue a buscarla a la casa materna armado con un revólver. Ese día, amenazó a su suegra cuando ella intentó evitar que entrara a la casa y después se atrincheró con Gloria, otra de las hijas y hasta gatilló el arma en la vivienda. Todo mientras exigía que Lorena volviera a la casa donde la había golpeado y hasta atacado con un cuchillo solo días antes.

Todo eso pasó hace casi dos años, pero Lorena nunca lo superó, según cuenta la madre. Por eso cree que ocultó el nuevo embarazo y nunca le dijo ni a sus hermanas. "A ella le pasó el error de no decirnos nada", insiste la mujer. "Para mí tenía miedo de que el padre de los niños se entere y la venga a buscar, porque él le decía 'que no te vaya a ver con alguien', además no quería traerme más problemas a mí, pero yo la hubiera ayudado", explicó todavía llorando.

En la vivienda están todos los hijos de Lorena y otros nietos de Margarita junto a la única hija que tiene que es soltera. Atrás de la casa de barrio, los Silva construyeron un ranchito dónde la ahora investigada se mudó de urgencia tras separarse.

Las necesidades son muchas y evidentes. En la casa donde Lorena parió a escondidas tienen solo dos camas dónde duermen 5. "No tienen ni colchón porque o les daba de comer o compraba colchón. El domingo estaba contenta y había trabajado de más para hacerle una torta a uno de los chicos, que era el cumpleaños", cuenta la mujer.

En ese ranchito de un solo ambiente estaba Lorena cuando parió o tuvo el aborto este lunes, algo que se encuentra ahora en investigación. La mujer, sola en ese momento, ocultó el feto tras una heladera y envuelto en trapos. "Creo que lo hizo porque no quería que los hijos vieran eso", supone su madre. Tampoco cree que haya intentado abortar. Para ella, entró en trabajo de parto y lo único que atinó a hacer fue seguir con su costumbre de contar poco y nada.

Margarita Silva relató entre lágrimas lo que sucedió con su hija. (Foto Sergio Leiva)

Incluso cuando Margarita fue a socorrerla, luego de que uno de sus nietos le dijera "la Lorena está llena de sangre y agitada", la madre apenas dijo palabra. No quería ser llevada al hospital, pero sus familiares la cargaron en una camioneta y la trasladaron. La perdida de sangre era tal que sufrió tres paros cardíacos en las primeras horas, aunque lograron salvarla.

Mientras la mujer se recupera y la investigación sigue, Margarita en lo único que puede pensar es en que su hija salga adelante y pueda volver con los chicos. "No quiero ni pensar en qué va a pasar si la condenan. Es una buena madre, trabaja mucho por los chicos y al padre ni siquiera le pide plata. Ahora la discriminan y dice que es una asesina, pero yo sé que no es así. No sé qué miedo tuvo ella para que le pasara esto".