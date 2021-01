Le harán un "lavado de cara" a uno de los paseos más lindos de San Juan

Durante este lunes uno de los paseos urbanos más lindos de San Juan permanecerá muy cambiado. Se trata de la fuente del Teatro del Bicentenario, a la que vaciarán para poder limpiar la base y dejarla como recién inaugurada.

Se trata de un trabajo que realizan a cada cierto tiempo desde la Dirección Provincial de Espacios Verdes, que es la que mantiene en condiciones plazas, parques y otros espacios al aire libre de la provincia.

Al ser la fuente con más superficie cubierta de agua de la provincia, en total 3000 metros cuadrados, la dirección organiza un operativo especial para cubrir ese espacio en tiempo récord y devolver el agua que le aporta frescura a una de las zonas con más tránsito de la provincia. Los trabajadores se encargarán de limpiar a fondo el fondo de la fuente, hecho con 7 millones y medios de venecitas, para retirar el sarro que se acumula además de otros tipos de suciedad.

Para realizar esto se utilizan barrefondos y cepillos y colocarán un vallado alrededor. Desde la dirección solicitaron a los ciudadanos respetar los límites físicos para que el trabajo sea más rápido y efectivo.

Además, aclararon que tras vaciar la fuente la volverán a llenar, como siempre, de agua que no es potable. Es que el enorme espejo de agua no utiliza líquido de la red, sino que lo llenan con agua de un pozo que no es útil para el consumo humano.

Estas labores comenzarán con el vaciado de la fuente para la posterior limpieza profunda con barrefondos y cepillos con miras a retirar el sarro (carbonato) y otros sedimentos estancados. Con las tareas listas, la fuente se llenará con agua de perforación, no potable.