Le harán una propuesta: El PSG quiere a otro entrenador argentino para reemplazar a Pochettino

Los días de Mauricio Pochettino en el Paris Saint Germain se terminaron, el club francés despidió al entrenador y ya busca alguien acorde a su plantel. Las estrellas que tiene el PSG no son fáciles de dirigir, entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, entre otros, necesitan a un director técnico capaz de sobrellevar el vestuario.

Mauricio Pochettino. Archivo

Además, las estrategias utilizadas por Pochettino no funcionaron y necesitan probar algo diferente para no quedarse fuera de la competición más importante de Europa como sucedió ante el Real Madrid este año. Esta búsqueda tiene un nombre ya y pronto habrá una reunión en dónde hagan llegar su propuesta.

El candidato es otro argentino, pero la sorpresa es que pasaría de dirigir en Argentina directo al Paris Saint Germain. A quién buscarán desde Francia es a Marcelo Gallardo, el actual entrenador de River Plate desde el 2014. Las noticias llegaron desde Europa, luego de un viaje del entrenador del Millonario por el viejo continente.

Marcelo Gallardo. Archivo

Aún no trascendió que le propondrán a Gallardo en el PSG pero no será tarea fácil decirle que no al club que posibilite entrenar al mejor jugador del mundo. ¿Qué dirá Marcelo Gallardo?