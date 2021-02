Le hizo cuatro denuncias a su expareja y aún espera que la Justicia la proteja

Una mujer de 25 años de Capital denunció a su expareja cuatro veces por agresiones físicas y psicológicas. Sin embargo la Justicia aún no dictó ni una orden de alejamiento. Pasaron tres años sin respuestas, según contó la víctima a DIARIO HUARPE.

El martirio comenzó en enero de 2018. La víctima, de la que se reserva su identidad para protegerla, convivía con aquel entonces su pareja y padre de su primera nena de 1 año. Después de vivir mucho tiempo en la casa de los padres de él, ambos decidieron irse a vivir juntos, pero la relación se volvió violenta para ella.

El hombre de 27 años, cuyas iniciales son G.O, trabajaba en la mina y cuando volvía se juntaba a tomar con amigos y ponía agresivo, relató la joven. “Me empujaba y un día me dejó encerrada con mi hija chiquita en el departamento y se llevó mi celular. Como pude llame a mi vecina y ella se comunicó con la Policía”, dijo la víctima.

Este hecho, que significó la primera denuncia, fue el inicio de la separación definitiva, pero el calvario continuó. La mujer señaló que hubo hostigamiento durante tres años. En el medio se enteró de que estaba embarazada de él y tuvo a su segunda hija.

Tras la ruptura, los dos acordaron un régimen de visitas, pero el hombre nunca lo cumplió. De acuerdo al relato de la joven, iba fuera de horario para tener contacto con ella. Pero eso no fue lo peor para ella: un día, un grupo de policías cayó a su casa para hacer un allanamiento, ya que recibió una denuncia de que ella lo llamó para avisarle que se iba a quitar la vida y que iba a matar sus hijas. “Fue una denuncia falsa”, sentenció la mujer.

En febrero de 2019, la amenazó por mensajes y llamadas. Eso devino en el resto de las denuncias: cuatro en total. Hasta ahora siguen las amenazas a través de cuentas truchas de Facebook, contó. Todas cayeron al juzgado de familia, pero nunca hubo respuestas a la solicitud de protección, explicó.

Según la víctima, debido a la actitud de su ex entró en pánico y quedó dañada psicológicamente, a tal punto que visitó a un psiquiatra para que la medicara.

Después de un tiempo de no tener noticias de su exnovio, la joven contó que lo vio el sábado pasado en la puerta de su casa, estaba en su auto y luego se fue. “No como, ni duermo bien. A mi hija más pequeña no le pude dar la teta porque no estaba bien alimentada”, cerró.

La víctima pide que la Justicia le dé pronto una respuesta, es decir, una medida de protección.