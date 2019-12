Le imputan el delito de femicidio al policía acusado de matar a su pareja en Jujuy

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un efectivo de la Policía Federal quedó hoy formalmente detenido como imputado de haber asesinado de un tiro en el pecho a su pareja de 23 años en la ciudad jujeña de San Pedro, informaron hoy fuentes judiciales.



La decisión judicial fue tomada tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia, en la que se determinó la mecánica de la muerte de Tania Palacios.



Por ese hecho ya estaba demorado el efectivo de la Policía Federal Mauro Mazza (26), a quien el fiscal jujeño Ernesto Resúa le imputó el delito de “femicidio agravado por el uso de arma” y requiríó que su aprehensión se convierta en detención, dijeron a Télam voceros del Ministerio Público de la Acusación.



El hecho ocurrió la madrugada del pasado domingo, alrededor de las 4.40, en una vivienda situada en la calle Santa Catalina del barrio Güemes, de San Pedro, Jujuy.



Palacios fue hallada en el piso con una herida de bala en el pecho que, de acuerdo a los primeros elementos obtenidos en la pesquisa, le realizó Mazza con su arma reglamentaria.



Tras el disparo, la joven fue trasladada de urgencia al hospital Guillermo Paterson, de la misma ciudad, donde murió una hora después a raíz de la gravedad de la herida.



En tanto, el acusado quedó detenido en la seccional 26 a disposición judicial.



Esta tarde, colectivos de mujeres se movilizaron hasta la sede de la Policía Federal de San Pedro para exigir justicia por Tania y denunciaron que "las políticas no están funcionando como tampoco la justicia”.



Los manifestantes adelantaron que continuarán con los reclamos bajo las consignas: "Que no nos sigan matando” y “por todas las mujeres que ya no están”.