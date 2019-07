Le robaron la guitarra de su hermano fallecido y pide ayuda para hallarla

El sábado por la noche ingresaron a robar en la casa de Ignacio Lopez DiBella y se llevaron uno de sus tesoros más preciados, la guitarra que era de Santiago López, su hermano fallecido hace seis años.

Es por esto que publicó un mensaje en redes sociales en el que les pide a los sanjuaninos que le avisen si la llegan a ver. La publicación que hizo incluye una fotografía en la que se puede observar el instrumento musical el cual tiene una tabla en la parte en la que se atan las cuerdas.

López manifestó que está cansado de los hechos ilícitos ya que es la sexta vez que le roban en su vivienda en Las Chacritas. “La Policía siempre me dice que no puede hacer nada, ya estoy cansado, me han llevado herramientas, motores, cubiertas y ahora la guitarra”, manifestó.

Quienes vean o sepan algún dato del instrumento musical pueden comunicarse al 2644124615.