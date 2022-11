Apenas cruzó la meta en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario y el comisario deportivo de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) le habló por la radio –según contó- y le dijo “Felicitaciones, sos el subcampeón del Turismo Nacional”, Facundo Leánez empezó a hacer historia para al automovilismo sanjuanino. Luego de 44 años volvió a ponerlo en lo más alto a nivel nacional al quedarse, el pasado domingo, con el subcampeonato de la Clase 2 del Turismo Nacional. Finalizó en el 7º puesto y le alcanzó para ser el segundo mejor piloto de la categoría al mando del Toyota Etios.

“Todavía no caigo, pero sé que tuvimos un año impresionante. Faltó un poquito para tratar de pelear el campeonato y por solo dos puntos se definió el campeonato anteriormente en Buenos Aires, pero sabíamos que lo que estábamos haciendo era muy positivo. Queríamos obtener este subcampeonato para este quipo y para todo San Juan y felizmente lo logramos”, contó Facundo Leánez en el día después a su consagración.

Es que hay que remontarse al año 1978 cuando el “Cascote” Juárez fue subcampeón Argentino TN Clase C. Hoy, 44 años después, Facu escribe su nombre entre los pilotos más destacados de San Juan y el de mejor desempeño en el año. “Compartí con él (por Juárez) cuando corría en karting, y hoy repetir lo que hizo él me sorprende, no caigo, esto es increíble”, resaltó Leánez.

Facu no se olvida de quienes estuvieron siempre a su lado para poner el auto a punto, conseguir los repuestos, el presupuesto, pasar largas horas de trabajo para poder competir. Porque tal cual lo resaltó fueron un gran equipo. “Si bien el que maneja soy yo, sin el equipo que me acompaña no podría tener la máquina que tengo. Horacio Mas (encargado de la motorización) hace un trabajo incansable, es un apasionado de esto, de querer ganar y buscar ser el mejor. Además, está Diego (hermano) y mi papá (Rubén) que también trabajan para llegar con el presupuesto para cada carrera”, resaltó el piloto local.

La contundencia que tuvo en el año calendario fue la clave para ser el nuevo subcampeón de la Clase 2 del Turismo Nacional. De las 12 carreras de la temporada apenas estuvo ausente en una debido al nacimiento de su hija. Y en las otras solo en una abandonó y en las restantes siempre terminó entre los 10 –lo que hizo que sumara puntos- e hizo tres podios.

El mérito también toma mayor trascendencia porque el equipo de Facundo lleva poca trayectoria en la categoría y es netamente sanjuanino. Por ello terminar segundos en un campeonato que tiene una gran cantidad de preparadores que llevan años en la categoría es para destacar.

Al respecto destacó: “Tenemos un presupuesto muy inferior al resto. Además, estando en San Juan siempre vamos contra los tiempos, ya que hay muchos elementos del auto que vienen de afuera. Los repuestos se piden y cuando los equipos de Buenos Aires los tienen rápido, nosotros tenemos que esperar”, situación que hace más meritorio el segundo lugar en la categoría.

Su logró marcó que el número 12 en su Toyota Etios pasará a ser el 2 en 2023, porque adelantó que continuará en la categoría, dado que el intento de subirse a un auto Clase 3 quedó de lado ante elevado costo. “Vamos a seguir compitiendo en la Clase 2, tenemos que conseguir el presupuesto y de eso depende que corra. El automovilismo es un deporte muy caro, pero tengo un gran equipo, familia y amigos que ya están trabajando para conseguir el presupuesto para seguir prendidos y en la categoría”, confesó Facundo Leánez, el mejor piloto sanjuanino del año.