LeBron James brilla y logra un récord en el triunfo de Lakers ante Oklahoma

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

LeBron James se convirtió anoche en el primer jugador en la historia de la NBA en registrar un triple-doble contra todos los equipos de la liga en el triunfo de Los Angeles Lakers sobre Oklahoma City Thunder por 112 a 107, como local.



James logró 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para que los Lakers sumen una nueva victoria, la quinta consecutiva, y lideren la Conferencia Oeste con un récord de 12-2.



El ala-pivote de 34 años pasó a ser el quinto jugador en la historia de la NBA con 86 triples-dobles, pero los cuatro jugadores que están por delante de él, Oscar Robertson, Russell Westbrook, Magic Johnson y Jason Kidd, no lo hicieron contra 30 franquicias diferentes.



Anthony Davis fue el goleador de los Lakers con 34 puntos, mientras que Kentavious Caldwell-Pope agregó 13 puntos, siendo junto a James, los tres jugadores de los Lakers con doble dígito, señaló EFE.



Para los Thunder (5-9), el reserva Dennis Schroder consiguió 31 puntos, su mejor marca de temporada, seguido por el italiano Danilo Gallinari, que aportó 25.



Carmelo Anthony regresó a la actividad después de un año en la derrota de Portland Trail Balzers (5-10) ante New Orleans Pelicans (5-9) por 115 a 104.



Anthony debutó en Portland anotando 4-14 tiros de campo, incluidos 2-3 triples, no fue a la línea de personal, tomó cuatro rebotes, sumó un tapón, perdió cinco balones y cometió cinco faltas, sumando 10 puntos en 24 minutos.



Jrue Holiday logró doble-doble de 22 puntos y 10 asistencias para New Orleans, mientras que Bandon Ingram agregó 21 tantos y J.J. Redick 18; mientras que en los Blazers C.J. McCollum hizo 22.



Otros resultados de anoche: Memphis Grizzlies 95-Golden State Warriors 114, Sacramento Kings 120-Phoenix Suns 116.



Esta noche jugarán: Philadelphia Sixers-New York Kniks, Washington Wizards-San Antonio Spurs, Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks-Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves-Utah Jazz, LA Clippers-Boston Celtics, BrooKlyn Nets-Charlotte Hornets, Miami Heat-Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors-Orlando Magic, Chicago Bulls-Detroit Pistons y Denver Nuggets-Houston Rockets.